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Eski MHP'li vekil Yahnici: Tüzüğünü yazdığım partiden ihracım isteniyor - Son Dakika

Eski MHP'li vekil Yahnici: Tüzüğünü yazdığım partiden ihracım isteniyor

04.01.2022 10:41
Eski MHP'li vekil Yahnici: Tüzüğünü yazdığım partiden ihracım isteniyor

Alparslan Türkeş Vakfı'nın Türkeş'i anma etkinliğine saldırı sonrası Halk TV yayınına bağlanarak, "Grubun önünde bulunan birisi 'MHP geldi' diyerek, fırsat ve boşluk bulduğu ilk anda arkadaşlarımıza çullandı" açıklamasını yaptığı gerekçesiyle ihracı istenen eski vekil Şevket Bülend Yahnici, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hitaben açık bir mektup kaleme aldı.

Şevket BülentYahnici mektubunda, "Gelenler MHP'den geldiklerini söylemediler, ya da kimseye çullanmadılar mı demem gerekiyordu" diye sordu.Yahnici, bir kaç ay önce de evinin önünde saldırıya uğradığını açıkladı.

Mektubunda, tebligat yazısında Türkçe hatalarına da dikkat çeken Yahnici, "İmza yerinde doğum yılının 1989 olduğunu öğrendiğim bir çocuğun imzası/ismi var. Baro sicil kaydı 27770 imiş. Benden doğumu 40 sene sonra olan bir delikanlıya savunma vermem isteniyor." ifadesini kullandı.

Yahnici'nin Bahçeli'ye hitaben kaleme aldığı mektup şöyle:

"Sayın Devlet Bahçeli,

1-Dün itibarıyla bir tebligat almış bulunuyorum. Tebligatı çıkartan makam MHP Ankara İl Başkanlığı İl Disiplin Kurulu. "Disiplin Kurulu Savunma Talebi" başlıklı. İmza yerinde doğum yılının 1989 olduğunu öğrendiğim bir çocuğun imzası/ismi var. Baro sicil kaydı 27770 imiş (Benimki 6744).

2-Öncelikle bahis konusu yazıda "pati tüzüğü", "sev edildiniz" gibi Türkçe hatalarını esefle karşıladığımı belirtmek isterim. Bu kafayla hakim dilekçe, Yargıtay'a layiha yazılmaz.

3-Bu yazıda ihracım talep edildiği için İl Disiplin Kurulu'na sevk edildiğimden bahisle savunmam istenmektedir. Benden doğumu 40 sene sonra olan bir delikanlıya savunma vermem isteniyor.

"MASKELİ KİŞİLERİN SALDIRISINA UĞRADIM"

4-Sonradan birçok değişiklik yapılsa da yıllardan bu yana programını, tüzüğünü yazdığım (daktiloyu saklarım); belki de İlçe kaydında arkalı, önlü yer aldığımız; 18 yaşında CKMP iken partili olduğum Partiden ihracım isteniyor.

Henüz ne yapacağıma karar vermedim ama bu notları yazmak istedim.

5-Bundan birkaç ay önce de evimin önünde yüzü maskeli kişilerce bir saldırı söz konusu olmuştu. Basın/medya/sosyal medya duysun istemedim. Kimselere söyleyemedim, utandım da... Zira geçirmekte olduğum hastalık sebebiyle tedavi gördüğüm bir anda (hastanede iken) arayıp 'Geçmiş olsun, üzüldüm' demiştiniz. Bu görüşmeden birkaç gün sonra böyle bir saldırıyı hayretle karşılamıştım ve kimselerle paylaşmamayı uygun görmüştüm.

"1989 DOĞUMLU, TÜRKÇESİ BOZUK BİRİNE SAVUNMA VERMEM İSTENİYOR"

6-İhracıma sebep olarak tek bir konuda savunmam istenmektedir.

Olay sonrası çıktığım/bağlandığım TV kanalında "Salona girenlerin 'MHP'den geliyoruz' ifadesini kullanıp arkadaşımıza çullandıkları" yönündeki ifadem...

Doğrudur, bu sözleri söyledim. Çünkü salona girildiğinde böyle anons edildi ve arkadaşlarımıza çullanıldı. Bütün video görüntüleri, bant ve ses kayıtları milyonlarca kişi tarafından izlendi. Bu sözleri söyleyerek Partinin birlik ve beraberliğini zedeleyici davranışta bulunduğum için disipline sevk edildiğim bildirildi.

1968'den beri zikzak çizmeyen insanlara (İskender Öksüz gibi bir bilim adamı, ömrünü ideolojinin hizmetine ve fikir üretimine vermiş... İbrahim Doğan, ÜOB Başkanı... Salih Dilek GÜT ve ÜİB Başkanı... Ali Uzunırmak, kaç dönem milletvekili, Parti yöneticisi ve Şevket Bülend Yahnici...) saldıranları disiplin kurulluna sevk etmeniz gerekmez mi?

"Gelenler MHP'den geldiklerini söylemediler, ya da kimseye çullanmadılar mı demem gerekiyordu, 'pati tüzüğüne uygun' davranmam için?"

Gelenler MHP'den geldiklerini söylemediler, ya da kimseye çullanmadılar mı demem gerekiyordu, 'pati tüzüğüne uygun' davranmam için? Baro kaydı 27770, doğumu 1989 olan Türkçesi ortada bir delikanlı ile ben sizi asla muhatap etmezdim.

Selam ve saygılar çok eski dostum. Şevket Bülend Yahnici"

YORUMLAR (1)
  • Murat Ercan: Sayın Bahçeli; bir güç MHP üzerinde ciddi bir etüt çalışması yapıyor sanki. Siz duayen bir liderimize bunun arkasını eğrisiyle doğrusuyla araştırıp koskoca MHP hareketini bir grup yeni yetmelerin ve azınlığın esiri etmelerine müsaade etmeyeceğinizi ümit ediyorum. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Şevket Bülend Yahnici, Devlet Bahçeli, MHP, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Eski MHP'li vekil Yahnici: Tüzüğünü yazdığım partiden ihracım isteniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski MHP'li vekil Yahnici: Tüzüğünü yazdığım partiden ihracım isteniyor - Son Dakika
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