Eski TBMM Başkanları\'ndan İmamoğlu\'na Destek

Eski TBMM Başkanları Hikmet Çetin, Hüsamettin Cindoruk, Cahit Karakaş ve Mustafa Kalemli, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuksuz yargılanması için ortak bildiri hazırladı.

Hikmet Çetin, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, eski TBMM Başkanlarından Cindoruk, Karakaş ve Kalemli ile bir araya gelerek, İmamoğlu'nun tutuksuz yargılanması için ortak bir bildiri hazırladıklarını söyledi.

İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu bazı kişilerin diplomalarının İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edilmesinin hukuksuz ve geçersiz olduğunu savunan Çetin, "Bu hukuka aykırılık yetmiyormuş gibi hemen akabinde tam da partisi tarafından ön seçim yapılacağı günün bir gün öncesinde terör örgütleriyle ilişkisi olduğu ve yolsuzluk yaptığı iddialarıyla Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı ve sonradan tutuklandı." dedi.

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nda tutuklamanın, bir ceza olarak değil bir tedbir olarak öngörüldüğünü dile getiren Çetin, İmamoğlu'nun tanındığı, yeri ve görevi belli olduğu için kaçmayacağını savundu.

Çetin, "Biz, TBMM'nin geçmiş dönem başkanları olarak, ülkemizin demokratik hukuk devleti olma vasfının ve ekonomisinin daha fazla zarar görmemesi için ülkemizde hukukun hakim kılınması, herkes için eşit uygulanması, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının sağlanması ve hukuksuz yargılamanın geçerli olması gerektiğine inanıyoruz ve Ekrem İmamoğlu'nun tutuksuz yargılanmasını öneriyoruz." ifadesini kullandı.

Gazetecilerin, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma töreni sonrasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırıya ilişkin sorusunu da yanıtlayan Çetin, konunun çok iyi araştırılması ve her şeyin yargı tarafından ayrıntılı bir biçimde incelenmesi gerektiğini vurguladı.