MHP'den istifa eden il başkanından Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili dikkat çeken sözler

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık günü Ankara'da motosikletli bir saldırganın açtığı ateşte başından vurularak hayatını kaybetti, yanında bulunan arkadaşı ise saldırıda yaralandı. Aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Ateş'in öldürülmesi sonrası MHP ve Ülkü Ocakları'ndan henüz herhangi bir taziye mesajı gelmemesi dikkat çekiyor.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Gözler yarın MHP lideri Devlet Bahçeli'nin parti grubunda yapacağı konuşmaya çevrilmişken geçtiğimiz günlerde milletvekili adayı olmak için MHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden istifa eden Birol Gür, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

"ÜLKÜCÜ HAREKETİN ACISI DA BİZİM SEVİNCİ DE"

Bahçeli'nin siyasetteki yol arkadaşlarından Gür, paylaşımında "Ülkücü Hareketin acısı da bizim sevinci de bizim. Yoldan çıkmış yol düşkünleri öte tarafta oynayın. Ülkücü Hareket üzerinden siyaset devşirmeyin. Asalak olmaktan vazgeçip biraz insan olmaya gayret edin. Gerçi bizimkisi beyhude bir çağrı" ifadelerine yer verdi.

İşte Birol Gür'ün o paylaşımı;