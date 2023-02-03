Suikasta kurban giden Sinan Ateş'in dayısı MHP'den istifa etti: 11 Şubat'a kadar bir şeyler açıklanmazsa biz anlatacağız - Son Dakika
Üye Girişi

Suikasta kurban giden Sinan Ateş'in dayısı MHP'den istifa etti: 11 Şubat'a kadar bir şeyler açıklanmazsa biz anlatacağız

03.02.2023 16:44

Ankara'nın göbeğinde suikasta kurban giden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş olayı kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Ateş'in dayısı Bursa Yıldırım Belediyesi MHP'li Meclis üyesi Mustafa Bozkurt bugün aldığı kararla partisinden istifa ettiğini duyurdu. Bozkurt, "Sinan evladımızın 40'ı mevlidini 11 Şubat Cumartesi akşam okutacağız. O güne kadar sabırla bekleyeceğiz. Ondan sonra bir şeyler açıklanamaz ise biz bildiklerimizi anlatacağız" diye konuştu.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da silahlı saldırı sonucu öldürülmesinin ardından MHP tabanında tepki istifaları devam ederken, Bursa'dan da ilk istifa geldi. Sinan Ateş'in dayısı Yıldırım Belediyesi MHP'li meclis üyesi Mustafa Bozkurt, partisinden istifa etti.

"YILLARIMIZI VERDİK BİR DAVA UĞRUNA"

Konuya ilişkin açıklama yapan Yıldırım Belediyesi meclis üyesi Mustafa Bozkurt, "Artık eski Türkiye'de yaşamıyoruz. Yıllarımızı verdik bir dava uğruna. Bizim arkamızda olmayan bir toplumda olmamız bize zarar verecektir. Bu düşünce ile MHP'den istifa ettim. Bağımsız meclis üyesi olarak hizmetime devam edeceğim" dedi. Yeğeni Sinan Ateş'in cinayeti ile ilgili de konuşan Bozkurt, "Bizim gösterdiğimiz tepkiler çok bir şey değil aslında. Biz adaletin tecellisini bekliyoruz. Adaletin yürüyen çarkına biz engel olan taraf olmak istemiyoruz. Haykırmayışımız, sessiz kalışımız, bir yerden korktuğumuz, çekindiğimiz için değil. Anayasa'daki adaletin tecelli edeceğine kalben inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"BU ÜLKEDE YÜZLERCE İNSAN YA DÖVÜLDÜ YA DA ÖLDÜRÜLDÜ"

Bağımsız meclis üyesi ve Sinan Ateş'in dayısı Mustafa Bozkurt, Sözcü gazetesine şöyle konuştu; "Bu ülkede böyle tarif edilecek yüzlerce insan ya dövüldü, ya yaralandı, ya da öldürüldü. Biz bunları yaşadık. Sinan benim yetiştirdiğim bir evladım. Sinan'ımın asla bu şekilde unutulan bir isim olmasını istemiyorum. Onu hep yaşatacağız. Biz Bursa'da 250 bin Giresunluyuz. Bu kadar büyük bir topluluğun, evladının dosyasının sümen altına koyulmasına asla hazmedemeyiz. Etmeyeceğiz de.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN İRADESİNİ BEKLİYORUZ"

Biz Cumhurbaşkanımızın iradesini bekliyoruz aslında. Cumhurbaşkanımız bu işe irade koyup, bu dosyanın aydınlanması adına ve kimlere kadar uzanacaksa ki, uzanacağı bilgileri bize iletiliyor. Biz sabırla bunu bekliyoruz. Önümüzde de bir seçim var. Şimdi seçime girerken ne şu andaki muhalif partilerin ne de iktidardaki partinin bizim tarafımızdan zarar görmesini asla istemiyoruz

"O GÜNE KADAR SABIRLA BEKLEYECEĞİZ"

Biz Sinan evladımızın 40'ı mevlidini 11 Şubat Cumartesi akşam okutacağız. O güne kadar sabırla bekleyeceğiz. Ondan sonra bir şeyler açıklanamaz ise biz bildiklerimizi anlatacağız. Sokak süpürgesinin bildiği konuyu devletin irade koyucuları, kanun gözeticileri bilmiyor ise biz onlara anlatırız. Aslında gizli bir şey yok. Açık açık biliniyor. Benim kardeşim Halil İbrahim Bozkurt, 'Bizim katilimiz mecliste' kelimesini belki zamansız söyledi ama, aslında zamansız da değil, biz bunları biliyoruz yani. Bugün dokunulmazlıkları olanlar, yarın bizim gibi dokunur hale gelecektir. Kim bu ülkede bir suç işlemiş ise cezasını artık çekmeli. Eski Türkiye yok, eski Türkiye bitti. Sinan Ateş'te bu ülkede artık faili meçhul cinayetlerin olmamasının mihenk taşıdır."

YORUMLAR (2)
  • Necati Kaya: Siyasi partilerde bir davadir,bir kutsal yoldur tutturmuşlar gidiyorlar. Bu neyin davasi,kutsal davasıdır ya. Ülkeyi en iyi şekilde yonetmnin dışinda biri bu gizemli kutsal yolu,davayı anlatsada bilsek. Iktidarda niye ölene kadar kalmak isterler bu ugurda kufurler,hakaretler tehditler,şantajlar,hatta kaba kuvvet niye uygulanir. Ulkede en fazla 2 donem siyaset yapilmali. Hepsi buna uymali. Cevap Yaz 5 0 Yayından Kaldır
500
MERAL AKŞENER'DEN SİNAN ATEŞ'İN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ MERAL AKŞENER'DEN SİNAN ATEŞ'İN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ Meral Akşener, Sinan Ateş'in Ailesini Ziyaret Etti Meral Akşener, Sinan Ateş'in Ailesini Ziyaret Etti

Sinan Ateş, Ankara, Bursa, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Suikasta kurban giden Sinan Ateş'in dayısı MHP'den istifa etti: 11 Şubat'a kadar bir şeyler açıklanmazsa biz anlatacağız - Son Dakika


Son Dakika
16:42 Son Dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya hafta sonu kar yağışı için uyardı: Lütfen dikkatli olalım
16:41 Uçakta olaylı maçın hakemiyle karşılaşan Fenerbahçe taraftarından tehdit: Sizi sokağa çıkartmayız
16:36 Son Dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan hafta sonu için kar uyarısı: Lütfen dikkatli olalım
16:35 Fener taraftarından uçakta karşılaştığı Adana Demirspor maçının hakemine ağır sözler: Sizi sokağa çıkartmayız
16:20 Suikasta kurban giden Sinan Ateş'in dayısı MHP'den istifa etti: 11 Şubat'a kadar bir şeyler açıklanmazsa biz anlatacağız
16:14 Sinan Ateş'in dayısı MHP'den istifa etti: 11 Şubat'a kadar bekleyeceğiz, bir şeyler açıklanmazsa biz anlatacağız
16:07 Olaylı maç sonrası Fenerbahçe'de hareketli dakikalar! Ali Koç ve ekibinin TFF'den bir talebi olacak
16:01 Olaylı maç sonrası Fenerbahçe'de hareketli saatler! Ali Koç ve ekibi TFF'ye baskına gitti
15:59 Bakan Soylu'nun "Pis ellerini üzerimizden çek" dediği ABD Büyükelçisi Boğaz'a demirlenen savaş gemisini ziyaret etti
15:54 Bakan Soylu'nun "Pis ellerini üzerimizden çek" dediği ABD Büyükelçisi Boğaz'a demir atan savaş gemisine çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2023 17:03:28. #1.13#
SON DAKİKA: Suikasta kurban giden Sinan Ateş'in dayısı MHP'den istifa etti: 11 Şubat'a kadar bir şeyler açıklanmazsa biz anlatacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement