Yerel seçimler için geri sayım ederken CHP'li Eskişehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce, katıldığı bir programda bir vatandaşın trafik sorusuyla karşılaştı.
Ünlüce'ye "Eskişehir'in en büyük sıkıntılarından birinin trafik sorunu olduğunu düşünüyorum. Eskişehir'de trafiği nasıl çözmeyi düşünüyorsunuz?" diye soruldu.
Ünlüce ise cevap olarak "Teşekkür ediyorum hemen cevaplayayım ama ben aslında bugün daha çok kadınlarla ilgili konuşuruz diye düşünüyordum. O yüzden biraz çalışmadığım yerden çıktı" yanıtını verdi.
Son Dakika › Politika › Eskişehir adayı Ayşe Ünlüce, trafik sorunuyla ilgili soruya cevap veremedi: Çalışmadığım yerden çıktı - Son Dakika
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Muğla'da seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretinde bulundu. Akşener, partisinin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve ilçe belediye başkan adaylarına destek istedi. Akşener, vatandaşlarla sohbet ederek fikirlerini dinledi. Protesto edilen Akşener, emeklilerin durumunu eleştirerek destek istedi ve seçimlerde söz verdiği konuları gerçekleştireceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tatvan'da düzenlenen mitingde muhalefet partilerine yüklenerek topluma verdikleri vaatleri bile hatırlamadıklarını söyledi. Yılmaz ayrıca, Bitlis'in turizmini kalkındırmak amacıyla Ankara-Tatvan turistik trenlerini hizmete koyacaklarını duyurdu.
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturmada Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın Danışmanı Melih Morsümbül ile iş adamı Hüseyin Köksal'ın şoförü Servet Aydın 'şüpheli' olarak ifade verdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek, kentteki teknoloji yatırımlarından dolayı Başkan Mehmet Sekmen'i kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'ni 'para sayma' görüntüleri ile ilgili eleştirerek, 'Nereden geldiğini ve nereye gittiğini açıklayamadıkları para balyalarıyla 6-7 kişi bir araya gelip kule yapıyorlar. Bunun dışında gözle görünür hiçbir icraatları, eserleri yok. Bu ülkenin ana muhalefet partisi mi, yoksa gayri-meşru işler yapan bir 'kartel' mi oldukları belli değil' dedi.
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