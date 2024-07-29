Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Kentsel Dönüşüm Projesi Eleştirildi - Son Dakika
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Politika

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Kentsel Dönüşüm Projesi Eleştirildi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi\'nin Kentsel Dönüşüm Projesi Eleştirildi

Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen kentsel dönüşüm projesinde inşaatın bitmemesi tepki çekti. AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, projenin gecikmesini eleştirerek deprem riskine dikkat çekti.

29.07.2024 10:05  Güncelleme: 10:07
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Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi tarafından kentsel dönüşümü yürütülen 24 dairenin belirtilen tarihin üzerinden 250 gün geçmesine rağmen inşaatının bitmemesi, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak tarafından tepki gördü.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Odunpazarı ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 24 dairenin kentsel dönüşümünün belirtilen tarihin üzerinden 250 gün geçmesine rağmen bitirilmemesini eleştirdi. Kentsel dönüşümle Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından inşasına devam edilen 24 dairenin teslim tarihinin iki kez ötelendiğini belirten Albayrak, deprem riskine dikkat çekti.

"Eskişehir'i merkezden bir şehir olarak ibaret görmeleri de bizleri üzüyor"

AK Parti hükümetlerinin Eskişehir'de 15 binin üzerinde konut yaptığını belirten AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak şöyle konuştu:

"25 yılda 24 tane daireyi dahi teslim edemeyen ve bunu kalkıp 2023 Aralık'ın başında teslim etmesi gerekirken hazirana öteleyen ve haziran da geçmiş olmasına rağmen hala 250 gün üzerinden zaman geçmiş olmasına rağmen teslim edemeyen bir büyükşehir belediyesi ile karşı karşıyayız. Şimdi biz hep ne diyoruz? Gündemimiz kentsel dönüşüm diyoruz. Kentsel dönüşümle beraber afet listesi alanlar diyoruz. Gündemimiz diyoruz ki deprem diyoruz ama bugün gerçekten 25 yılda 24 tane konutu dahi bitiremeyen bir büyükşehir belediyesiyle karşı karşıyayız. Malumunuz Eskişehir'de AK Parti'miz, AK Parti hükümetlerimiz şu an 15 binin üzerinde konutları yaptı. Adım adım teslim ediyor. Yetmedi bunları ilçelerde de yapmaya başladı ve ilçelerde de şu an teslim etmeye devam ediyor. En önemlisi şu an Odunpazarı'nda Mamuca'da işe başladığımız süre içerisinde Türkiye'de ilk olan Odunpazarı Belediyesi'nin önünü mühürlemesi noktasında işin uzamasına vesile olan ama şu an gelinen noktada 3 bin 109 konutumuzda inşallah bu yılsonu itibarıyla hak sahiplerine teslim edeceğiz. Gerçekten AK Parti bu şehre büyük hizmetler yaptı. Bunların en başında da TOKİ'yle beraber kentsel dönüşümle beraber vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran konutlar ve yapı stokunun çoğalmasıydı. Ama burada Büyükşehir Belediyesi ve alt belediyelere baktığımız zaman iş yapma noktası olmaması, iş yapma becerisinin olmamasını burada görmüş olduğunuz 24 konut da dahil yapamadıklarını görüyoruz. Bir borç gırtlağına girmişler. Bu şehir için bir hayalleri yok. Eskişehir'i merkezden bir şehir olarak ibaret görmeleri de bizleri üzüyor. Bakın Eskişehir ne olursa olsun deprem bölgesinde olan bir şehirdir. Onun için Allah göstermesin burada bir deprem olduğu zaman çok büyük zayiatlar ve sıkıntılar vermemek adına bugünden bazı şeylerin tedbirini almamız gerekiyor diyoruz. Buradan tekrardan Büyükşehir belediyesine ve alt ilçe belediyelerine sesleniyoruz."

"25 yılda 24 tane daireyi bitiremediniz"

Kente değer katılması gerektiğini söyleyen AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne çağrıda bulundu. Eskişehir'e güzel projeler getirilmesi gerektiğini belirten Albayrak, "Diyoruz ki; 25 yılda 24 tane daireyi bitiremediniz. Ama gelin bu şehre güzel hizmetler noktasında bir çaba gösterin. Ortaya bir değer koyun. Güzel projeleri getirin diyoruz. Çünkü bunu artık vatandaşımız bekliyor diyoruz. Geçmiş dönemde de bunları gündeme getirdiler mi getirdiler? Bunları gündeme getiren tekrardan biz olduk. Tepebaşı Belediyesi'ndeki meclis üyelerimiz oldu. Ama o konuda da ne yaptılar? Bunları komisyona götürdüler ve beklettiler. Seçim dönemi yaklaştığı zaman kart artırımıyla alakalı çalışmaları yapacaklarını beyan ettiler. Ama bugün seçimden takriben 4 aylık bir zaman dilimi olmasına rağmen hiçbir çalışma yapmıyorlar. Hiçbir şeyi gündeme getirmiyorlar. Şu an farklı bir dünyaları var. Gündemi farklı yönlerle geçiştirmeye çalışıyorlar. Biz de ısrarla yine söylüyoruz. Şehrin gündemi bence kentsel dönüşümdür. Şehrin gündemi depremdir, trafiktir, susuzluktur, kuraklıktır. Bu konuda bütün belediyelerin çalışması gerekir diye düşünüyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Kentsel Dönüşüm Projesi Eleştirildi - Son Dakika

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