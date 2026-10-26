Eskişehir'de 15 kilometrelik doğal gaz hattı 4 ayda tamamlanıp hizmete sunuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir'de 15 kilometrelik doğal gaz hattı 4 ayda tamamlanıp hizmete sunuldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Eskişehir\'de 15 kilometrelik doğal gaz hattı 4 ayda tamamlanıp hizmete sunuldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Eskişehir\'de 15 kilometrelik doğal gaz hattı 4 ayda tamamlanıp hizmete sunuldu
Haber Videosu

Eskişehir Odunpazarı'ndaki Sevinç Mahallesi'nde 15 kilometrelik doğal gaz hattı etkinlikle hizmete açıldı. AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, hattın 4 ayda tamamlandığını ve 380 abone alındığını belirterek mahallenin bu kış doğal gazla ısınacağını söyledi.

Eskişehir'in Sevinç Mahallesi'ne yeni döşenen doğal gaz hattı, düzenlenen etkinlikle hizmete sunuldu. Mahallelilerle bir araya gelen AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, 4 ay gibi kısa bir sürede 15 kilometrelik şebeke hattının tamamlandığını belirterek, mahallenin bu kış doğal gaz konforuyla ısınacağını söyledi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Sevinç Mahallesi'nde yapımı tamamlanan doğal gaz hattının açılışı gerçekleştirildi. Mahalle sakinleri ve partililerin katıldığı etkinlikte konuşan AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, yürütülen çalışmalar ve Türkiye genelindeki doğal gaz altyapısı hakkında bilgi verdi.

"15 kilometrelik şebeke 4 ayda tamamlandı"

Sevinç Mahallesi'ndeki yatırıma değinen Dönmez, "Sizlerin duası ve gayretiyle, işe başladıktan sonra 4 ay gibi kısa bir süre içerisinde doğal gazı ayağınıza getirdik. Buraya yapılan şebekenin büyüklüğü yaklaşık 15 kilometreyi buldu ve 380 abone alındı. Bu kış mahallemizin tamamına yakını doğal gazla ısınır hale gelecek. Artık evlerimizde kömür taşıma ve odun kırma derdi kalmayacak" dedi.

Alpu'nun da önümüzdeki günlerde doğal gaz kullanmaya başlayacağını aktaran Dönmez, mahalle içi ulaşımı daha güvenli hale getirecek bypass hattı tamamlandığında bölgeyi tekrar ziyaret edeceğini belirtti.

"Karadeniz gazında ikinci fazın önemli bir aşaması geçildi"

Türkiye'nin doğal gaz erişim oranının yüzde 80'i geçtiğini vurgulayan Dönmez, Karadeniz'deki doğal gaz keşifleri ve üretim süreçlerine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Karadeniz'de rezerv miktarımız 780 milyar metreküpe ulaştı. Geçtiğimiz hafta ikinci fazın önemli bir merhalesini daha geride bıraktık. Artık doğal gazı kıyıdan 170 kilometre açıkta, kuyuların üstünde kuracağımız yeni platformla üreteceğiz. Günlük kapasitesi 10 milyon metreküp, yıllık ise 3,5 milyar metreküp olacak. İkinci faz tamamlandığında yaklaşık 8 milyon konutumuz yerli doğal gaz kullanır hale gelecek. Önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde üçüncü fazı da tamamladığımızda gazın tamamını karaya gönderir olacağız."

Ev ziyaretinde ilk ocak yakıldı

Konuşmasının ardından mahalledeki bir haneyi ziyaret eden Dönmez, doğal gazla çalışan ocağı yakarak aileyle sohbet etti ve çay içti. Etkinlik, mahallelilerin tebrikleri ve teşekkürleriyle sona erdi.

Kaynak: İHA
Fatih DönmezMilletvekiliOdunpazarıEskişehirAK PartiPolitikaEkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Beyazıt Öztürk’e tepkiler çığ gibi Beyazıt Öztürk'e tepkiler çığ gibi
İsrail saatler sonra sandık başında Anketler ne diyor, işte son durum İsrail saatler sonra sandık başında! Anketler ne diyor, işte son durum
Günün ilk derbisinde geri dönüş İşte kazanan Günün ilk derbisinde geri dönüş! İşte kazanan
Dev fuhuş operasyonunda karar çıktı Hepsi cezaevini boyladı Dev fuhuş operasyonunda karar çıktı! Hepsi cezaevini boyladı
Abdülkerim Bardakcı’dan Fenerbahçe derbisi öncesi olay paylaşım Abdülkerim Bardakcı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi olay paylaşım
Hırsız kadınlar kamerada Kapıyı açıp daireye girdiler ama o anda hiç beklemedikleri bir şey oldu Hırsız kadınlar kamerada! Kapıyı açıp daireye girdiler ama o anda hiç beklemedikleri bir şey oldu
Bu akşam maça gidecek Fenerbahçeli taraftarlar büyük bir sürprizle karşı karşıya Bu akşam maça gidecek Fenerbahçeli taraftarlar büyük bir sürprizle karşı karşıya
19:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’yi sokağa teslim etmeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi sokağa teslim etmeyiz
19:14
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Avrupa’ya “Libya mutabakatı“ mesajı
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'ya "Libya mutabakatı" mesajı
18:53
Bayrampaşa’da yol çöktü: Mahsur kalanlar var
Bayrampaşa'da yol çöktü: Mahsur kalanlar var
18:18
Siirt’te petrol sahasında yangın
Siirt'te petrol sahasında yangın
17:53
İsmail Kartal’dan Galatasaray’a gözdağı: 10 kişiyle yendim, yine yeneceğim
İsmail Kartal'dan Galatasaray'a gözdağı: 10 kişiyle yendim, yine yeneceğim
17:32
AK Partili başkanın vaftiz törenine katılması büyük tartışma yarattı
AK Partili başkanın vaftiz törenine katılması büyük tartışma yarattı
17:30
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için olay skor tahmini Tam 7 gol çıkacak
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için olay skor tahmini! Tam 7 gol çıkacak
17:03
Hırsız kadınlar kamerada Kapıyı açıp daireye girdiler ama o anda hiç beklemedikleri bir şey oldu
Hırsız kadınlar kamerada! Kapıyı açıp daireye girdiler ama o anda hiç beklemedikleri bir şey oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 19:30:12. #.0.3#
SON DAKİKA: Eskişehir'de 15 kilometrelik doğal gaz hattı 4 ayda tamamlanıp hizmete sunuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei