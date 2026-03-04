Eskişehir'e Kız Çocuk Yurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir'e Kız Çocuk Yurdu

Eskişehir\'e Kız Çocuk Yurdu
04.03.2026 13:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nebi Hatipoğlu, bakımda muhtaç kız çocukları için 100 yatak kapasiteli yurt inşa ediyor.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun, bakıma muhtaç kız çocuklarının daha huzurlu ve modern şartlarda yetişebilmesi adına kente 100 yatak kapasiteli "Kız Çocuk Evleri Sitesi" kazandıracağı bildirildi.

Hatipoğlu'nun İletişim Ofisi'nden yapılan açıklamada, Nebi Hatipoğlu'nun, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile bir araya gelerek tamamen kendi imkanlarıyla inşa edip teslim edeceği kız çocuk yurdu için işbirliği protokolünü imzaladığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hatipoğlu, milletin ve devletin bekası için yapılabilecek en kıymetli yatırımın, yarınların teminatı olan çocuklara yapılan yatırım olduğuna her zaman tüm kalbiyle inandığını belirtti.

Memleketi Eskişehir'de devletin şefkatli kanatları altındaki kız çocukları için standartları en üst seviyede tutulmuş sıcak bir yuva inşa etme kararı aldığını kaydeden Hatipoğlu, "100 yatak kapasiteli olarak planladığımız yurdumuzu her detayıyla tamamlayıp tamamen hazır bir şekilde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza devredeceğiz. Evlatlarımız için sadece bir bina değil her anlamda çağın ötesinde huzur dolu bir yaşam alanı hayal ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tek gayesinin ve en büyük ümidinin bu yuvada yetişen bakıma muhtaç kızlarının vatanına, milletine ve değerlerine bağlı hayırlı birer birey olarak toplumda yerlerini almaları olduğunu vurgulayan Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Canım Eskişehir'im çocukların sevgiyle büyümesi, başarıyla okuması ve güvenle yaşaması için çok özel, çok güzel bir memlekettir. Bu anlamlı süreçteki tüm destekleri için Sayın Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş hanımefendiye ve Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze en içten şükranlarımı sunuyorum."

Bu yatırımın kendisi için sadece bir sosyal sorumluluk projesi değil aynı zamanda bir vefa borcu olduğunu belirten Hatipoğlu, "İnşallah bu yuvamız hayatımın en değerli varlığı olan canım anneciğim Aynur Hatipoğlu'nun ismini taşıyacak. Onun adının bu şefkat çatısı altında yaşaması ve evlatlarımıza yuva olması benim için tarif edilemez bir onurdur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Eskişehir, Politika, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Eskişehir'e Kız Çocuk Yurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti
Savaşın en önemli kaybı Dev gemiyi batırdılar Savaşın en önemli kaybı! Dev gemiyi batırdılar
Dursun Özbek’ten ’’maaşlar ödenmiyor’’ iddiasına net yanıt: Külliyen yalan Dursun Özbek'ten ''maaşlar ödenmiyor'' iddiasına net yanıt: Külliyen yalan
Görüntü Türkiye’den Bir ilimizde Hamaney için sokaklara döküldüler Görüntü Türkiye'den! Bir ilimizde Hamaney için sokaklara döküldüler
UEFA’dan Arda Turan’ın Türkiye talebine cevap İşte maçın oynanacağı stadyum UEFA'dan Arda Turan'ın Türkiye talebine cevap! İşte maçın oynanacağı stadyum

13:30
İşte İran’a açık çek veren Burkina Faso’nun askeri gücü
İşte İran'a açık çek veren Burkina Faso'nun askeri gücü
13:09
İnfial yaratan BAE iddiası Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi
İnfial yaratan BAE iddiası! Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi
13:01
İran’a savaşta hiç beklemediği bir darbe daha: 150 kişi kayıp
İran'a savaşta hiç beklemediği bir darbe daha: 150 kişi kayıp
13:00
Savaş sürerken Çin’den dikkat çeken adım Başarıyla fırlattılar
Savaş sürerken Çin'den dikkat çeken adım! Başarıyla fırlattılar
12:14
İsmail Kaani idam mı edildi
İsmail Kaani idam mı edildi?
11:53
ABD ve İsrail’i endişelendiren haber: İran, görünmez füzelerini devreye sokabilir
ABD ve İsrail'i endişelendiren haber: İran, görünmez füzelerini devreye sokabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 13:41:43. #7.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'e Kız Çocuk Yurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.