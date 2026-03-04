Eskişehir\'e Kız Çocuk Yurdu

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun, bakıma muhtaç kız çocuklarının daha huzurlu ve modern şartlarda yetişebilmesi adına kente 100 yatak kapasiteli "Kız Çocuk Evleri Sitesi" kazandıracağı bildirildi.

Hatipoğlu'nun İletişim Ofisi'nden yapılan açıklamada, Nebi Hatipoğlu'nun, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile bir araya gelerek tamamen kendi imkanlarıyla inşa edip teslim edeceği kız çocuk yurdu için işbirliği protokolünü imzaladığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hatipoğlu, milletin ve devletin bekası için yapılabilecek en kıymetli yatırımın, yarınların teminatı olan çocuklara yapılan yatırım olduğuna her zaman tüm kalbiyle inandığını belirtti.

Memleketi Eskişehir'de devletin şefkatli kanatları altındaki kız çocukları için standartları en üst seviyede tutulmuş sıcak bir yuva inşa etme kararı aldığını kaydeden Hatipoğlu, "100 yatak kapasiteli olarak planladığımız yurdumuzu her detayıyla tamamlayıp tamamen hazır bir şekilde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza devredeceğiz. Evlatlarımız için sadece bir bina değil her anlamda çağın ötesinde huzur dolu bir yaşam alanı hayal ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tek gayesinin ve en büyük ümidinin bu yuvada yetişen bakıma muhtaç kızlarının vatanına, milletine ve değerlerine bağlı hayırlı birer birey olarak toplumda yerlerini almaları olduğunu vurgulayan Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Canım Eskişehir'im çocukların sevgiyle büyümesi, başarıyla okuması ve güvenle yaşaması için çok özel, çok güzel bir memlekettir. Bu anlamlı süreçteki tüm destekleri için Sayın Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş hanımefendiye ve Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze en içten şükranlarımı sunuyorum."

Bu yatırımın kendisi için sadece bir sosyal sorumluluk projesi değil aynı zamanda bir vefa borcu olduğunu belirten Hatipoğlu, "İnşallah bu yuvamız hayatımın en değerli varlığı olan canım anneciğim Aynur Hatipoğlu'nun ismini taşıyacak. Onun adının bu şefkat çatısı altında yaşaması ve evlatlarımıza yuva olması benim için tarif edilemez bir onurdur." ifadelerini kullandı.