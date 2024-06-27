Politika

Eskişehir'in milletvekili sayısı 6'dan 7'ye yükseldi.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 nüfus verilerine göre düzenlediği 600 milletvekilinin il ve seçim bölgelerine göre dağılımları Resmi Gazete'de yayınlandı. YSK'nın belirlediği nüfus verileri kapsamında illerin milletvekili sayıları dağılım tablosu değişti. Buna göre Bursa, Eskişehir, Tunceli ve Bayburt'un milletvekili sayıları 1'er arttı; İstanbul'un 2, Hatay ile Kütahya'nın ise 1'er azaldı. - ESKİŞEHİR