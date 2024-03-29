Eskişehir Kuryeler Birliği, CHP Adayı Ayşe Ünlüce\'ye tepki gösterdi

Eskişehir Kuryeler Birliği mensupları, pek çok adayın imza attığı 'Kurye Dostu Belediye Protokolü'ne imza atmayan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce'ye tepki göstererek, "Bizler için kuryelerin hayatı pazarlık konusu değildir" dedi.
Eskişehir Kuryeler Birliği mensupları saat 15: 00'te yerel seçimlerle alakalı tutum ve görüşlerini açıklamak üzere bir araya geldi. Birlik Başkanı Gökay Başar tarafından yapılan açıklamada, siyasi partilerle ve adaylarla kuryelerin talep ve sorunlarının görüşüldüğü belirtildi. Başar, seçim sürecindeki çalışmalar çerçevesinde diğer illerdeki kuryelerle birlikte Türkiye genelinde gerçekleştirilen bir çalışma sonucu 'Kurye Dostu Belediye Protokolü' hazırlandığını dile getirdi. Pek çok siyasi ismin imza attığı protokole Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce'nin imza atmadığını açıklayan Başkan Başar, kuryelerin hayatının bir pazarlık konusu olmadığını vurgulayarak protokolde imzası olan siyasi isimlere birlik adına seçimlerde başarı diledi.
"Yurt çapında kuryeler ile yaptığımız çalışmalar sonucu Kurye Dostu Belediye Protokolü hazırladık"
Eskişehir Kuryeler Birliği Başkanı Gökay Başar, yapmış olduğu basın açıklamasında, "Eskişehir Kuryeler Birliği olarak dernekleşme sürecimizi seçim öncesi duyurarak siyasi partilere ve adaylara kuryelerin problemlerini ve taleplerini dinleme, kuryelerle hemhal olma çağrısı yapmıştık. Çağrımız üzere siyasi partiler ve belediye başkan adayları ile görüştük. Taleplerimizi ve sorunlarımızı konuştuk. Siyasi partilerden Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), Sol Parti ve Demokratik Parti (DEM) ile görüştük. Görüşmelerimiz devam ederken diğer illerdeki dostlarımızla yurt çapında kuryeler arasında yaptığımız çalışmalar sonucu bir 'Kurye Dostu Belediye Protokolü' hazırladık. Bu protokolü imzalamaları için adaylara tekrardan çağrıda bulunduk. DEM Parti Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları Gamze Toprak ve İzzettin Altun, EMEP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Öge ve Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Berivan Özkara, Bağımsız Türkiye Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fahri Gürgenburan ve AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp protokolümüzü imzaladılar. Bu saydığımız adaylar kurye dostu belediye başkanı olacaklarına dair bir taahhüt olan protokolümüzü şartsız imzalayan adaylar" dedi.
"CHP Adayı Ayşe Ünlüce, Kurye Dostu Belediye Protokolü'nü imzalamamıştır"
Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce'nin ise protokol üzerine yapılan tüm görüşmelere rağmen imza atmadığını ifade eden Başar, "CHP adayı maddeyi revize edersek imzalanacağını ifade etmiştir. Kuryelerin taleplerinden taviz vermeden yaptığımız revize sonrası da çeşitli maddelere dair revize önerileri gelmiştir. Biz bu protokole dair kimse ile pazarlığa girmiyoruz. Bizler için kuryelerin hayatı pazarlık konusu değildir. Görüşmelerimiz sonucunda CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce, Kurye dostu belediye Protokolü'nü imzalamamıştır. Eskişehir Kuryeler Birliği olarak seçimler öncesinde kuryelerin sorunlarını ve taleplerini konuşulmayan masalarda konuşturmanın, muhatap bulamayan kuryelerin Eskişehir siyasetinin gündemini işgal etmesinin yollarını aradık ve kuryelerin gündemini bir şekilde siyasi partilere dayattık. Bizleri tanıyan ve protokolümüzü imzalayan adaylara başarılar dileriz. Seçimleri kazananlar umarız protokolümüzde imzası olan adaylardan olur. Biz kuryeler, kurye dostu belediyeleri de mücadelemizle kazanabileceğimizi biliyoruz. Seçimden sonra da verilen sözlerin, taahhütlerin ve vaatlerin peşini bırakmayacağımızı, hesap soran tarzda kuryelerin mücadelesini yükselteceğimizi ilan ediyoruz" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR
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