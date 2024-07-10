Etimesgut Belediyesi\'nden tartışma yaratacak karar! 15 Temmuz\'da hiçbir etkinlik yapılmayacak

Politika

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı destansı halk mücadelesinin üzerinden 8 yıl geçti. 251 vatandaşımızın şehit edildiği 2 bin 700'ü aşkın insanımızın ise gazi olduğu 15 Temmuz yurdun dört bir yanında çeşitli etkinliklerle anılacakken CHP'li Etimesgut Belediyesi tarafından tartışma yaratacak bir karar alındı.

ETKİNLİK YAPMAYACAKLAR

2 Temmuz' da Zumba Festivali ve 20 Temmuz Dünya Satranç Günü dolayısıyla bile ilçede çeşitli etkinler düzenlenmesi kararı alan Etimesgut Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için etkinlik düzenlememe kararı aldı.

TASARRUF TEDBİRLERİ GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Tasarruf tedbirlerini gerekçe göstererek böyle bir karar alan belediyenin karar metninde "Belediye Meclisinin 03/06/2024 tarih ve 181 sayılı kararı ile Komisyonlarımıza müşterek havale edilen işlemli dosya incelendi. Konu üzerinde yapılan inceleme ve görüşmeler neticesinde; '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri' ile ilgili olarak Valilik ve Kaymakamlık tarafından çeşitli etkinlikler düzenleneceğinden Belediyemizce herhangi bir etkinliğin yapılmayacağı Komisyonlarımızın 28/06/2024 tarih ve müşterek 22 sayılı raporu ile uygun görülmüş olup raporumuz Yüce Meclis'in görüşüne arz olunur" ifadelerine yer verildi.

EN BÜYÜK DİRENİŞLERDEN BİRİ BURADA YAŞANMIŞTI

Darbe girişimi sırasında komutayı ele geçiren darbeci generaller, Ankara'nın cadde ve sokaklarında kontrolü sağlamak için Etimesgut'taki Zırhlı Birliklerden mühimmat yüklü zırhlı araçları çıkarma emri vermiş, AK Parti Genel Merkezi ve Jandarma Genel Komutanlığının bulunduğu bölgeye gönderilen iki tank, vatandaşların karşı koyması üzerine birliklerine geri dönmek zorunda kalmıştı. Bu esnada 1 vatandaşımız şehit olmuş, 7 vatandaşımız ise gazi olmuştu.

ÜCRETSİZ SPOR KURSLARINI ÜCRETLİ YAPMIŞTI

Bunların yanında geçtiğimiz ay Eski Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel döneminde yapılan, Halk Eğitim Merkezi ve İl Spor Müdürlüğü ile Etimesgut Belediyesi'nin ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında 8 bin 500 öğrencinin ücretsiz spor eğitimi aldığı spor salonu, belediyenin CHP'li Erdal Beşikçioğlu idaresine geçmesinin ardından aylık 750 Türk lirası aidata bağlanmıştı. Halk Eğitim Merkezi ve İl Spor Müdürlüğü ise Etimesgut Belediyesi'ne halka verilen hizmetin ücretsiz olması gerektiğini bildirerek projeye yönelik tahsis ettiği antrenörleri geri çekmişti.