Etimesgut Belediyesi'nden tartışma yaratacak karar! 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik yapılmayacak - Son Dakika
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Politika

Etimesgut Belediyesi'nden tartışma yaratacak karar! 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik yapılmayacak

Etimesgut Belediyesi\'nden tartışma yaratacak karar! 15 Temmuz\'da hiçbir etkinlik yapılmayacak

Erdal Beşikçioğlu'nun başkan olduğu CHP'li Etimesgut Belediyesi, hain darbe girişiminin yıl dönümü 15 Temmuz'da anma etkinliği yapmama kararı aldı.

10.07.2024 11:18
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı destansı halk mücadelesinin üzerinden 8 yıl geçti. 251 vatandaşımızın şehit edildiği 2 bin 700'ü aşkın insanımızın ise gazi olduğu 15 Temmuz yurdun dört bir yanında çeşitli etkinliklerle anılacakken CHP'li Etimesgut Belediyesi tarafından tartışma yaratacak bir karar alındı.

ETKİNLİK YAPMAYACAKLAR

2 Temmuz' da Zumba Festivali ve 20 Temmuz Dünya Satranç Günü dolayısıyla bile ilçede çeşitli etkinler düzenlenmesi kararı alan Etimesgut Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için etkinlik düzenlememe kararı aldı.

Etimesgut Belediyesi'nden tartışma yaratacak karar! 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik yapılmayacak

TASARRUF TEDBİRLERİ GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Tasarruf tedbirlerini gerekçe göstererek böyle bir karar alan belediyenin karar metninde "Belediye Meclisinin 03/06/2024 tarih ve 181 sayılı kararı ile Komisyonlarımıza müşterek havale edilen işlemli dosya incelendi. Konu üzerinde yapılan inceleme ve görüşmeler neticesinde; '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri' ile ilgili olarak Valilik ve Kaymakamlık tarafından çeşitli etkinlikler düzenleneceğinden Belediyemizce herhangi bir etkinliğin yapılmayacağı Komisyonlarımızın 28/06/2024 tarih ve müşterek 22 sayılı raporu ile uygun görülmüş olup raporumuz Yüce Meclis'in görüşüne arz olunur" ifadelerine yer verildi.

Etimesgut Belediyesi'nden tartışma yaratacak karar! 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik yapılmayacak

EN BÜYÜK DİRENİŞLERDEN BİRİ BURADA YAŞANMIŞTI

Darbe girişimi sırasında komutayı ele geçiren darbeci generaller, Ankara'nın cadde ve sokaklarında kontrolü sağlamak için Etimesgut'taki Zırhlı Birliklerden mühimmat yüklü zırhlı araçları çıkarma emri vermiş, AK Parti Genel Merkezi ve Jandarma Genel Komutanlığının bulunduğu bölgeye gönderilen iki tank, vatandaşların karşı koyması üzerine birliklerine geri dönmek zorunda kalmıştı. Bu esnada 1 vatandaşımız şehit olmuş, 7 vatandaşımız ise gazi olmuştu.

Etimesgut Belediyesi'nden tartışma yaratacak karar! 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik yapılmayacak

ÜCRETSİZ SPOR KURSLARINI ÜCRETLİ YAPMIŞTI

Bunların yanında geçtiğimiz ay Eski Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel döneminde yapılan, Halk Eğitim Merkezi ve İl Spor Müdürlüğü ile Etimesgut Belediyesi'nin ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında 8 bin 500 öğrencinin ücretsiz spor eğitimi aldığı spor salonu, belediyenin CHP'li Erdal Beşikçioğlu idaresine geçmesinin ardından aylık 750 Türk lirası aidata bağlanmıştı. Halk Eğitim Merkezi ve İl Spor Müdürlüğü ise Etimesgut Belediyesi'ne halka verilen hizmetin ücretsiz olması gerektiğini bildirerek projeye yönelik tahsis ettiği antrenörleri geri çekmişti.

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Son Dakika Politika Etimesgut Belediyesi'nden tartışma yaratacak karar! 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik yapılmayacak - Son Dakika

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    Yorumlar (16)

  • Ali Oz: 15 temuz tiyatro olduğunu bildiği için adam bu tiyatroda oynamak istemiyor hepsi bu 78 69 Yanıtla
    Salih Oguz: Hangi tiyatroda 252 tane insan ölür vicdansızlık yapmayın.! 0 0
  • Ali İzzet Aşrak: 15 Temmuz'da yenildiler o yüzden 65 48 Yanıtla
    İbrahim ozturk: he he tiyatro 26 18 Hursit Yavas: Halk sokaga çıkmasa darbe gerçekleşecekti. Ne alka hizmet tiyatro dersiniz ? 24 14
  • Ahmet eren Kacmaz: ŞAŞIRDINIZMI NE BELİYORDUNUZ FETÖVÜLERİ PKK LARI NALET ETMESİNİMİ OY 'ERENLER E GELSİN BUKARAR 26 35 Yanıtla
  • Mükerrem Kılıç: Erik dalı oynayacaklardır 36 15 Yanıtla
  • Bilişim Hurda: hiçbir şey yapmayacağını beta ederek seçilen başkandan birşey yapmasını bekleyen dağlar var mı hala 31 12 Yanıtla
  • Yusuf Çarman: Adam zaten birşey yapmayacağım sloganı ile geldi. Şuana kadar işini iyi yapıyor. 19 8 Yanıtla
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