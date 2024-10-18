Etki Ajanlığı ve Casusluk Kavramları Açıklandı

Politika

AK Parti Grup Başkanı Güler: "(Casusluk kapsamında suç işleme) Etki ajanlığı farklı kavramlarla alakası yoktur"

" Türkiye'de başka bir istihbarat örgütünün lehine, talimatına, çıkarına uygun olarak gerek bizim ülke vatandaşlarımız gerek başka ülke vatandaşlarına suç işleyenlere bu eylemin yanı sıra Türk Ceza Kanunu'na eklenecek bir fıkra öngörüyoruz"

ANKARA - AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, casusluk kapsamında suç işlemeye yönelik, "Etki ajanlığı farklı kavramlarla alakası yoktur. Türkiye'de başka bir istihbarat örgütünün lehine, talimatına, çıkarına uygun olarak gerek bizim ülke vatandaşlarımız gerek başka ülke vatandaşlarına suç işleyenlere bu eylemin yanı sıra Türk Ceza Kanunu'na eklenecek bir fıkra öngörüyoruz" dedi.

Güler, AK Parti Grup Yönetim Salonu'nda AK Parti Grup başkanvekilleri Leyla Şahin Usta, Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ve AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser ile birlikte açıklama yaptı.

Noterlik Kanun teklifinin 23 madde olduğunu aktararak, teklifin 12 kanunda değişiklik yapılmak istendiğini ifade eden Güler, teklifin Genel Kurul gündeminde bulunan 9. yargı paketinin parçası olduğunu belirterek, "Önümüzdeki haftalarda kanun teklimizde görüşmelerinin tamamlanarak yasalaşmasının tamamlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından önümüzdeki günlerde de yeni bir yargı reformu strateji belgesi açıklanacağını ve birçok hususun burada ifade edileceğini belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

"Noter giderlerinin kredi kartı gibi ödeme araçları ile tahsil edilmesi hedeflenmektedir"

Abdullah Güler, teklif ile ilgili olarak şunları kaydetti:

"Teklifle noterlerin tatil gün ve saatlerinde çalışmasına ilişkin usul ve esaslarının yönetmelikle belirlenebilmesi ve bu konuda esnek çalışmayı öngören teklifimiz yer almaktadır. Noterlik ücret tarifesinin mart ayı yerine ocak ayı başında yeniden değerlemesi yapılması bir mali takvimle uyumlu hale getirilmesi amaçlanmıştır. Noterlikte yapılacak işlemler için alınacak vergi, resim, harç, değerli kağıt bedelleri ve diğer işlem giderlerinin kredi kartı gibi ödeme araçları ile tahsil edilmesi hedeflenmektedir. Noterlerin tahsil ettikleri vergi, resim, harç, değerli kağıt bedellerine diğer beyannamelerdeki tekliflerin beyanname verilen sürelerinin her ayın ilk beş gününde verilmesi ve bu süre içinde Maliye'ye ödemeleri düzenleme yapmaları önerilmektedir. El yazısı ile hazırlanan noterlik işlemlerinin güvenli elektronik imza ile bilişim sistemine kaydedilmesi ve kullanabilmesine imkan sağlanabilmektedir."

Güler, boşanma davalarına ilişkin olarak, "Boşanma davasının reddine ilişkin kararın kesinleşmesinden itibaren üç yıl içinde ortak hayatın yeniden kurulamaması durumunda eşlerden bir tanesinin istemi üzerine boşanmaya karar verileceğine ilişkin süreyi bir yıla indiriyoruz. Suçun niteliğinin değişmesi durumunda ek savunma hakkına ilişkin bildirimlerin bizzat yapılmasını öngörüyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarında kadro ve pozisyonlarında görev yapanların avukatlık stajı yapabilmelerine ilişkin Anayasa Mahkemesi'nin verdiği iptal kararında bu gerekçeler ışığında yeni bir düzenlemeye yer veriyoruz. Casusluk eylemleri kapsamında ülkemizdeki vatandaşlarımıza gerek yabancı vatandaşlara yönelik istihbarat elemanları tarafından farklı suçların işlendiğini görüyoruz. Adam öldürtme, gasp, tehdit, şantaj gibi birçok suçun farklı ülkelere ait istihbarat birimlerine hizmet edenler tarafından işlendiğini görüyoruz. Bu suçların soruşturma konusu yapılması ve ayrı bir ceza verilmesi hususuna yer veriyoruz" şeklinde konuştu.

Güler, Hamas büro şefinin hayatını kaybetmesine değinerek, Sinvar'a rahmet diledi.

Güler, casusluk ile ilgili konuya da açıklık getirerek, "Hukuku, güvenliği vatandaşlarımız ve yabancı ülke vatandaşlarının güvenliğini en üst seviyeye çıkartmış oluyoruz. Etki ajanlığı farklı kavramlarla alakası yoktur. Türkiye'de başka bir istihbarat örgütünün lehine, talimatına, çıkarına uygun olarak gerek bizim ülke vatandaşlarımız gerek başka ülke vatandaşlarına suç işleyenlere bu eylemin yanı sıra Türk Ceza Kanunu'na eklenecek bir fıkra öngörüyoruz" dedi.

(AUÖ-BÇ-ÖK-Y)