Eyyüp Kadir İnan'dan İzmir için tarihi manifesto - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eyyüp Kadir İnan'dan İzmir için tarihi manifesto

Eyyüp Kadir İnan\'dan İzmir için tarihi manifesto
14.04.2026 12:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, İzmir’deki yerel yönetimi sert sözlerle eleştirerek, “Atatürk'ün mirasını yiyip bitiren bu yapınızla, şu an yaşadığımız bu dönem, İzmir'in katlanacağı son CHP dönemi olacaktır!” dedi.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir’e ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şehirdeki yerel yönetim anlayışını bir manifestoyla eleştirdi. İnan, İzmir’in yıllardır “hizmetsizlik ve kötü yönetim” ile karşı karşıya kaldığını savundu.

"ARTIK SUSMA VAKTİ DEĞİL"

İzmir halkının artık susmayacağını belirten İnan,  “Bugün artık susma değil; şehrimizin kaderini kendi koltuk sevdasına ve sığ hesaplarına kurban edenlere karşı, gerçekleri açık açık konuşma vaktidir! Bu sözlerimiz; yıllardır Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün arkasına sığınıp bu güzelim şehri hizmetsizliğe ve karanlığa mahkûm eden o köhnemiş CHP zihniyetine karşı, İzmir halkının sokaklardan yükselen haklı isyanıdır.”

"İZMİR HALKININ SİZE İNANCI KALMADI"

CHP yönetimini “liyakatsizlik” ile suçlayan İnan, İzmir’deki mevcut belediye yönetiminin başarısız olduğunu belirterek, “İş bilmez liyakatsiz CHP yönetimi; şunu iyi bilin ki, İzmir halkının size artık inancı kalmadı!” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı eleştiren İnan, “O içi boş yalanlarınızı her gün milletin önünde yüzünüze vuracağız. Buradan açıkça söylüyorum: Cemil Tugay, artık söylediğin yalanlar senin de benim de boyumu aştı! Koskoca İzmir'i nasıl bir hizmet enkazına çevirdiğinizi, yerel yönetimdeki o beceriksizliğinizi tüm Türkiye gördü. Eskiden bu halinize acıyorduk ama artık tüm İzmirlilerin sabrı taştı.” ifadelerini kullandı.

"SİYASET MASKARASI OLDUNUZ"

İnan, yerel yönetimin vatandaşla bağının koptuğunu savunarak, “O kibirli tavırlarınızı ve vatandaştan kopuk siyasi hezeyanlarınızı bir kenara bırakın, haddinizi bilerek oturun! Siz gerçekleri duydukça panikliyorsunuz; ama ne yaparsanız yapın, ben İzmir’in hakkını ve İzmir'in gerçeklerini sonuna kadar savunacağım. Millete tepeden bakan, İzmir'in o özgür ve demokrat ruhunu hiç anlamayan o sentetik siyasetçilerinize yalakalık yapmaya devam edin. Ama kurduğunuz o ucuz kumpaslar ve güvendiğiniz o sırça köşkler, demokrat İzmir'in iradesiyle başınıza yıkılacak. İşi ehline vermeyen bu halinizle siz sadece İzmir'in yüz karası değil, tarihe geçmiş bir siyaset maskarası oldunuz! İçine düştüğünüz bu çaresizlikten ve siyasi iflastan sizi hiçbir şey kurtaramaz.” değerlendirmesinde bulundu.

"İZMİR'İN KATLANACAĞI SON CHP DÖNEMİ OLACAKTIR"

Açıklamasında İzmir’in tarihi ve siyasi mirasına da vurgu yapan İnan, “Aklınıza şunu iyi kazıyın: Atatürk'ün mirasını yiyip bitiren bu yapınızla, şu an yaşadığımız bu dönem, İzmir'in katlanacağı son CHP dönemi olacaktır! Değerli İzmirli Hemşehrilerim; Bu kavga şahsi değil, tarihi bir kavgadır! Kendi menfaati için İzmir'i karanlığa hapsedenler ile; Gazi Mustafa Kemal'in, Celal Bayar'ın, Adnan Menderes'in yaktığı meşaleyle İzmir'i aydınlık yarınlara taşıyanların kavgasıdır!” ifadelerini kullandı.

İzmir’in “sahipsiz olmadığını” belirten İnan, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

 “İzmir; sahtekârlara, liyakatsizlere ve onları var eden bu bozuk siyasi düzene teslim edilemeyecek kadar büyük bir sevdadır. Bizler, demokrat İzmir'in tüm insanlarıyla omuz omuza verip bu çürümüş zihniyeti yıkacağız. Biz haklıyız! Biz kazanacağız, Demokrat İzmir kazanacak!

Politika, Gündem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Eyyüp Kadir İnan'dan İzmir için tarihi manifesto - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 12:18:00. #7.12#
SON DAKİKA: Eyyüp Kadir İnan'dan İzmir için tarihi manifesto - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.