Fahrettin Altun'dan CHP'li Özgür Özel'e yanıt: Halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz - Son Dakika
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Fahrettin Altun'dan CHP'li Özgür Özel'e yanıt: Halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz

26.04.2022 01:06

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözlerine ilişkin Fahrettin Altun'dan cevap geldi. Altun, "Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir hukuk devletidir. Demokratik hukuk devletinde halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz." dedi.

Gezi Parkı davasında tutuklu olarak yargılanan Osman Kavala hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Kararın ardından kameraların karşına geçen CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, karara tepki gösterdi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ağır ifadeler kullandı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise Özgür Özel'in sözlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi.

"CUMHURBAŞKANINI TEHDİT EDEMEZSİN"

Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir hukuk devletidir. Demokratik hukuk devletinde halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz. Bu, milletin hür iradesine hakarettir. Bu, suçtur. Özlemini duyduğunuz vesayetçi sistem yok artık. Demokrasiyi içselleştirin." dedi.

Fahrettin Altun'dan CHP'li Özgür Özel'e cevap: Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz

ÖZGÜR ÖZEL AĞIR İFADELER KULLLANDI

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ifadeler kullandı. Özgür Özel, "Kavala özgürdür. Tarih önünde Recep Tayyip Erdoğan mahkum olacaktır, hesap verecektir. Ant olsun, ant olsun, ant olsun." dedi.

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Son Dakika Politika Fahrettin Altun'dan CHP'li Özgür Özel'e yanıt: Halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz - Son Dakika


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