Fahrettin Altun TİHEK Başkanlığı\'na Atandı

TÜRKİYE İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanlığı'na atanan Fahrettin Altun, düzenlenen törenle görevi Muharrem Kılıç'tan devraldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, TİHEK Başkanlığı'na İletişim Başkanı Fahrettin Altun atandı. Altun, TİHEK'te düzenlenen törenle görevi Muharrem Kılıç'tan devraldı. Törende konuşan Kılıç, 4 yıllık süreçte gayretli çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Bu bayrak yarışı. Bu bayrağın daha da yükseklere çekilmesi, kurumun bütün yönleriyle daha da ileri noktaya taşınması, kurumsal tanınırlığın sağlanması noktasında kıymetli başkanıma bu görevi gururla devredeceğim. Bu süre zarfında birlikte çalıştığımız başta kurul üyelerimize yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

'KURULUN DAHA ÖNDE BİR KURUM HALİNE GELMESİ İÇİN GAYRET SARF EDECEĞİZ'

TİHEK Başkanlığı'na atanan Fahrettin Altun ise kurumun temel faaliyet alanlarında daha nitelikli işler yapması için canhıraş şekilde çalışacaklarını kaydederek, "Yoğun bir şekilde gayretlerimizi sürdüreceğiz. TİHEK, çok hayati fonksiyon icra eden bir üst kurul. Bir taraftan ayrımcılıkla mücadele, bir taraftan insan haklarının yüceltilmesi, korunması; diğer taraftan da eşitliğin teşvik edilmesi bağlamında bu kurul bugüne kadar önemli vazifeler ifa etti. Bu hak arama kurulunun, Türkiye'de hak, hakkaniyet ve adalet mücadelesinde çok daha önde bir kurum haline gelmesi için gayret sarf edeceğiz" diye konuştu.