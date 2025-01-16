Politika

Faruk Çelik'ten CHP'nin kırmızı kart çıkışına sert tepki

ARTVİN - Artvin Milletvekili ve eski bakan Faruk Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kırmızı kartlı çıkışını eleştirerek "Yarın kırmızı kart gösterecek vatandaş bulamayacaklar" dedi.

Bir dönem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı görevlerinde bulunan Faruk Çelik, muhalefetin tutarsız siyaset tarzına dikkat çekti. Çelik, CHP'nin geçmiş genel başkanlarının da dahil olmak üzere, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı net bir siyaset geliştiremediklerini ifade etti. "Tayyip Erdoğan'ı tanıyorsanız siyasette netice elde etme şansınız olur. Ama tanımadan siyaset yaparsanız acemilik yaparsınız" diyen Çelik, CHP'nin sürekli inişli çıkışlı bir dil kullandığını vurguladı.

Özel'in açıklamalarına tepki gösteren Çelik, "Dün sarı karttı, bugün kırmızı kart. Yarın ne kartı gösterecekler, neye kırmızı kart gösteriyorlar?" diyerek muhalefetin neyi amaçladığını sorguladı. Suriye'deki gelişmelerin veya Türkiye'deki mali disipline dayalı ekonomi politikalarının bu çıkışa neden olup olmadığını soran Çelik, siyasetin halkla buluşarak, köyleri ve esnafları dinleyerek yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Çelik, "Siyaset köye gitmektir, siyasette esnafa gitmektir, siyasette milletin derdiyle dertlenmektir. Siyaset böyle düdük çalmakla, ıslık çalmakla, kart göstermekle yapılmaz. Onlar kart göstermeye devam etsinler, yarın kart gösterecekleri vatandaşta bulamayacaklar" şeklinde konuştu.