Fatih Erbakan, babası Necmettin Erbakan\'ın Erdoğan ile çektirdiği ikonik fotoğrafı tekrarladı

Politika

Son dönemlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere AK Parti cephesinde eleştiri oklarını üzerine çeken Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, babası Necmettin Erbakan'ın 1994'te Refah Partisi'nin Genel Başkanlığını yaptığı sırada yerel seçimlerde Erdoğan ile çektirdiği ikonik kamyon kasası pozunu tekrarladı.

1994'TEKİ FOTOĞRAF AKILLARA GELDİ

Milli Görüş lideri ve Refah-Yol Hükümeti'nin Başbakanı Necmeddin Erbakan, 1994 yılında düzenlenen yerel seçimlerde İBB adayı olan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte kamyon ile seçim çalışması yapmıştı. Yakın Türkiye siyasi tarihinde önemli bir yeri olan fotoğrafta bulunan isimler daha sonrasında önemli görevlerde bulundu.

ERDOĞAN İSİM VERMEDEN ELEŞTİRMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada Yenide Refah Partisi'ni ima ederek "Ülkemizin pek çok il ve ilçesinde şöyle bir manzara ile karşı karşıya kaldık. Partimizin eski belediye başkanlarını, vekillerini aday göstererek, bize kaybettirmek için çalışan partiler ortaya çıktı. Türkiye, özgür ve demokratik bir ülkedir. İsteyen istediği yerde siyaset yapabilir, aday olabilir. Biz kendi ittifakımızdan, kendi partimizden mesulüz ancak hem bize kaybettirmek için çalışıp hem çeşitli imalarla gölgemizde yürümeye kalkanlara da müsaade etmeyiz. Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir" ifadelerine yer vermişti.

ERBAKAN'DAN DEM'Lİ YANIT GELMİŞTİ

YRP lideri Fatih Erbakan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevaben "Yeniden Refah Partisi, hiç kimseye kazandırmak veya kaybettirmek için seçime girmiyor. Her yerde kendimiz kazanmak için seçime giriyoruz. Bu mantıkla giderseniz; o zaman İstanbul'da DEM Parti, AK Parti'ye kazandırmak için seçime giriyor. Çünkü DEM Parti'nin alacağı oylar, İmamoğlu'ndan gidecek. Eğer öyleyse DEM Parti, seçime girmesin mi?" demişti.