Fatih Erbakan, babası Necmettin Erbakan\'ın Erdoğan ile çektirdiği ikonik fotoğrafı tekrarladı

Son dönemlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere AK Parti cephesinde eleştiri oklarını üzerine çeken Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, babası Necmettin Erbakan'ın 1994'te Refah Partisi'nin Genel Başkanlığını yaptığı sırada yerel seçimlerde Erdoğan ile çektirdiği ikonik kamyon kasası pozunu tekrarladı.
Milli Görüş lideri ve Refah-Yol Hükümeti'nin Başbakanı Necmeddin Erbakan, 1994 yılında düzenlenen yerel seçimlerde İBB adayı olan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte kamyon ile seçim çalışması yapmıştı. Yakın Türkiye siyasi tarihinde önemli bir yeri olan fotoğrafta bulunan isimler daha sonrasında önemli görevlerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada Yenide Refah Partisi'ni ima ederek "Ülkemizin pek çok il ve ilçesinde şöyle bir manzara ile karşı karşıya kaldık. Partimizin eski belediye başkanlarını, vekillerini aday göstererek, bize kaybettirmek için çalışan partiler ortaya çıktı. Türkiye, özgür ve demokratik bir ülkedir. İsteyen istediği yerde siyaset yapabilir, aday olabilir. Biz kendi ittifakımızdan, kendi partimizden mesulüz ancak hem bize kaybettirmek için çalışıp hem çeşitli imalarla gölgemizde yürümeye kalkanlara da müsaade etmeyiz. Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir" ifadelerine yer vermişti.
YRP lideri Fatih Erbakan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevaben "Yeniden Refah Partisi, hiç kimseye kazandırmak veya kaybettirmek için seçime girmiyor. Her yerde kendimiz kazanmak için seçime giriyoruz. Bu mantıkla giderseniz; o zaman İstanbul'da DEM Parti, AK Parti'ye kazandırmak için seçime giriyor. Çünkü DEM Parti'nin alacağı oylar, İmamoğlu'ndan gidecek. Eğer öyleyse DEM Parti, seçime girmesin mi?" demişti.
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TBMM Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, Şanlıurfa'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 31 Mart seçimlerinin sadece Şanlıurfa için değil, Türkiye için de bir kader seçimi olduğunu belirtti. Bozdağ, seçim sonrası Türkiye'nin istikrar istikametini belirleyecek bir kararın altına imza atacaklarını söyledi. Ayrıca, etkili olan yağmura rağmen vatandaşların miting alanına gelmekten vazgeçmediğini vurguladı.
Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü'nde merhum iş insanı Fahrettin Ulusoy adına yapılacak caminin temelinin atılması dolayısıyla tören düzenlendi. Törende konuşan Vali Orhan Tavlı, Fahrettin Ulusoy'un ülkenin ve insanlığın değeri olduğunu vurgulayarak, Allah'tan rahmet diledi. Camiyi yaptıran Eren Günhan Ulusoy ise projenin eğitim yuvası içinde olmasının önemine değindi ve babasının eğitime verdiği desteği hatırlattı. Tören, AK Parti ve CHP milletvekilleri ile davetlilerin katılımıyla gerçekleşti.
İYİ Parti Bodrum Başkan Adayı Raşit Emir Süer, esnaf ziyareti sırasında karşılaştığı Bodrum Belediye Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras'ın elini sıkmadı. Gergin dakikaların yaşandığı olayda Süer, Aras'ı verdiği sözleri tutmamakla suçlarken, Aras ise provokasyona gelmeyeceğini ifade etti.
Sakarya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınayan bir grup, Adapazarı Kültür Merkezi önünde toplandı. Grup adına konuşan Sakarya Aile Derneği temsilcisi Habibe Muan, Gazze'de süren katliamın 5 aydır devam ettiğini ve binlerce kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Muan, insanlık suçlarına karşı duyarlılık çağrısı yaparak, tüm Sakarya halkını ve insanlığı Filistin ve Gazze'deki zulme karşı mazlum halkın yanında yer almaya davet etti.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ile birlikte Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Erciyes Üniversitesi Kulüp Başkanlarıyla Buluşma Toplantısı'nda üniversiteli öğrencilerle bir araya geldi.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen eski adliye binası, Kahraman Emmioğlu Kültür ve Sanat Merkezi olarak hizmete açıldı.
AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp, Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Eskişehir Şubesinin düzenlediği etkinlikte sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Alp, Odunpazarı'nın eksikliklerini belirterek, belediyenin çalışanlara sosyal tesisler ve rekreasyon alanları sağlamadığını ifade etti. Ayrıca, sağlık çalışanlarına kreş yapılacağını ve daha iyi çalışma koşulları sağlanacağını söyledi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizmasının 7. toplantısı vesilesiyle gerçekleştirdiği resmi ziyaretini tamamlayarak Ankara'ya döndü. Fidan, Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve diğer önemli isimlerle görüşmeler gerçekleştirmişti.
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Turgut Altınok, tarımı destekleyerek Ankara'yı tarımın başkenti yapacaklarını ve mazot desteğini artıracaklarını açıkladı. Altınok ayrıca köylerde su aboneliğinden para alınmayacağını, köylerin altyapı sorunlarını çözeceklerini ve tarım sektörüne destek vereceklerini belirtti. Ayrıca, yardımların artırılacağı ve bazı hizmetlerin ücretsiz olacağı sözünü verdi.
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