Fatih Erbakan Bozüyük'te Kongre Yapti

14.02.2026 22:14
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Bozüyük'te adil düzen ve manevi kalkınma vaad etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde partisinin 3. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.

Erbakan, Metristepe Kültür Merkezi'ndeki kongrede yaptığı konuşmada, Türkiye'nin imkanlar bakımından zengin bir ülke olduğunu söyledi.

İktidara geldikleri takdirde Türkiye'de adil bir düzen oluşturacaklarını belirten Erbakan, şöyle devam etti:

"Tüm bu imkan, asıl sahibi olan millete aktarılacak. İşçinin, memurun, emeklinin yüzü yeniden gülecek. Çiftçinin, köylünün, küçük esnafın yüzü yeniden gülecek. Girişimciye, sanayiciye imkanlar sağlanacak. Geri ödemesiz hibeler yapılacak, teşvikler verilecek. Yeniden, bütün bir ekonominin çarkları dönmeye başlayacak."

Erbakan, iktidarlarında manevi kalkınmaya da önem vereceklerini belirtti.

Projelerine ilişkin örnekler sunan Erbakan, şunları kaydetti:

"İnşallah eğitim sistemini, müfredatı ıslah ederek, Erbakan hocamızın yıllarca söylediği gibi, 'Nefse esaret yerine nefis terbiyesini esas alan' nesiller yetiştireceğiz. Dünyacı değil ahiret öncelikli nesiller. Kuvveti değil hakkı üstün tutan nesiller. Materyalist değil maneviyatçı nesiller. İslam'ın sadece şekilden ibaret olmadığını, aynı zamanda adalet, ahlak ve dürüstlük olduğunu bilen nesiller."

Yeniden Refah Partisi Bozüyük İlçe Başkanı Aykut Kayacık, yeniden ilçe başkanı seçildi.

Kaynak: AA

