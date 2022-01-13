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Fatih Erbakan'dan zorunlu koronavirüs testi açıklaması - Son Dakika

Fatih Erbakan'dan zorunlu koronavirüs testi açıklaması

13.01.2022 18:01
Fatih Erbakan'dan zorunlu koronavirüs testi açıklaması

Sağlık Bakanlığı'nın sadece semptom gösterenlere koronavirüs testi yapılması kararının ardından konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Zorunlu PCR testinin kaldırılmasında partimizin tüm teşkilatlarıyla ortaya koyduğu gayretin ve eylül ayında Danıştay'a yaptığımız itirazın çok büyük etkisi oldu" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Sağlık Bakanlığı'nın zorunlu PCR testi uygulamasını kaldırması kararına yönelik açıklamada bulundu. Erbakan, yaptığı açıklamada PCR testi zorunluluğunun kaldırılmasında Yeniden Refah Partisi'nin gayretlerinin etkili olduğunu söyledi.

"İTİRAZIN ÇOK BÜYÜK ETKİSİ OLDU"

Fatih Erbakan, "Daha önce Ayasofya Camii'nin ibadete açılması ve İstanbul Sözleşmesi'nin iptalinde olduğu gibi zorunlu PCR testi zulmünün ortadan kaldırılmasında da Yeniden Refah Partimizin tüm teşkilatlarıyla ortaya koyduğu gayretin, oluşturduğu kamuoyu duyarlılığının ve eylül ayında Danıştay'a yaptığımız itirazın çok büyük etkisi oldu" ifadelerini kullandı.

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Muhammed Ali Fatih Erbakan, Sağlık Bakanlığı, Refah Partisi, PCR Testi, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Fatih Erbakan'dan zorunlu koronavirüs testi açıklaması - Son Dakika


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