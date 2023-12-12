Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Faize öyle bir para gidiyor ki 2024 yılında yapılacak tüm özelleştirmelerden elde edilecek gelir bir haftalık faiz ödememize ancak yetiyor." dedi.

Erbakan, TBMM Genel Kurulu'nda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerinde şahsı adına söz aldı.

Döviz cinsinden borçlanmanın Türkiye'yi felakete götüreceğini savunan Erbakan, bu durumdan kurtulmanın, hazırlanan 2024 yılı bütçesiyle de mümkün gözükmediğini vurguladı. Erbakan, "Gelin daha geç olmadan bu gidişe bir son verelim ve denk bütçe yapma dönemini başlatalım. Bu sayede milletimizin alın teri ve vergileri de faize gitmekten kurtulmuş olsun. Aksi takdirde ülke ekonomisinin hiçbir şekilde düze çıkması mümkün olmayacaktır." diye konuştu.

Fatih Erbakan, 2024 yılı için vergilerin 8,33 trilyon lira olacağının ifade edildiğini, bu rakamın 2023 yılında toplanan verginin iki katı olduğunu söyledi.

Söz konusu vergilerin vatandaştan toplanacağını belirten Erbakan, "2023 yılı bütçesinde toplam vergi tahsilatı içerisinde doğrudan vergilerin, yani zenginden alınan vergilerin oranı yüzde 35 iken, 2024 yılında yüzde 33'e düşürülüyor. Dolaylı vergilerin oranı ise yüzde 63'ten yüzde 65'e çıkarılıyor. Bu da vatandaştan alınacak verginin artması manasını taşıyor." ifadesini kullandı.

Erbakan, vergilerin faize gitme oranının da önümüzdeki yıllarda artacağını savundu.

Bu sene toplanan verginin yüzde 15'inin faize gittiğini, önümüzdeki sene bu oranın yüzde 16 olacağını, 2026 yılında ise yüzde 18'e yükseleceğini öne süren Erbakan, ortaya çıkan rakamların her geçen yıl daha fazla kaynağın faize gideceğini gösterdiğini dile getirdi.

Buna rıza göstermenin mümkün olmadığının altını çizen Erbakan, "Faize öyle bir para gidiyor ki 2024 yılında yapılacak tüm özelleştirmelerden elde edilecek gelir bir haftalık faiz ödememize ancak yetiyor. Bütçeye asıl yükü emeklilerin değil, faizin getirdiğini, verdiğimiz rakamlar ortaya koyuyor. Borç, faiz, zam ve vergiye dayalı ekonomi modeli yerine üretim, istihdam ve ihracata dayalı ekonomi modelinin uygulanması gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Şahsı adına söz alan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Çiğdem Kılıçgün Uçar, konuşmasına Kürtçe başladı.

Uçar'ı uyaran TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anayasa'nın 3. maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi dilinin Türkçe olduğunu hatırlatarak, TBMM'de konuşan milletvekillerinin de Türkçe konuşmak durumunda ve mecburiyetinde olduğunu, Türkçeden başka bir dil kullanamayacaklarını hatırlattı. Kurtulmuş, Uçar'dan, Kürtçe ifadelerini tercüme etmesini istedi. İfadelerini Türkçeye çeviren Uçar, konuşmasına Türkçe devam etti.

Bütçenin tümü üzerindeki müzakerelerin tamamlanmasının ardından, yapılan oylama ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddelerine geçildi.

Daha sonra TBMM Başkanı Kurtulmuş, birleşimi saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.