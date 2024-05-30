Fatih Erbakan, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Politika

Fatih Erbakan, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kayseri'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Erbakan, Kayseri İl Teşkilatı tarafından düzenlenen bir programda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Konuşmasında, partisinin Kayseri'de büyük bir başarı elde ettiğini ve İsrail'in Filistin'de yaptığı katliamlara tepki olarak Adana'daki İncirlik ve Malatya'daki Kürecik üslerinin kapatılması gerektiğini savundu. Ayrıca, Türkiye'nin öncülüğünde İslam birliğinin kurulmasının çözüm olduğunu vurguladı. Erbakan, partiye yeni katılanlara rozet taktı ve seçimlerin yenileneceği Pınarbaşı ilçesine gitti.

30.05.2024 21:41
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kayseri'de çeşitli ziyaretler yaptı.

Erbakan, Kayseri İl Teşkilatı tarafından bir restoranda düzenlenen programda kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Burada konuşan Erbakan, 31 Mart seçimlerine emek veren tüm partililere teşekkür etti.

Partisinin seçimlerde Kayseri'de büyük bir başarı gösterdiğini belirten Erbakan, "Bütün zorluklara ve imkansızlıklara rağmen Kayseri'de partimiz çok büyük bir atılım gösterdi. Bir önceki seçime göre oylarını katbekat artırdı. Büyükşehirde yüzde 20'lik bir oy oranına diğer ilçelerin pek çoğunda yüzde 20-30'un üzerinde hatta Yahyalı ilçemizde yüzde 40 oranında bir oya ulaştık." dedi.

İsrail'in Filistin'de yaptığı katliamlara değinen Erbakan, Adana'daki İncirlik ve Malatya'daki Kürecik üslerinin tepki olarak kapatılması gerektiğini savundu.

Asıl çözümün Türkiye'nin öncülüğünde İslam birliğinin, D-60'ın kurulması olduğuna dikkati çeken Erbakan, "Bugün bunu uzmanlar da söylüyor. 'Bu vahşet nasıl önlenecek, engellenecek' diye sorulunca sadece petrol arzı bile kesilse Batılı ülkelerin bunun karşısında direnmesi mümkün olmaz." diye konuştu.

Konuşmasının ardından Erbakan, partiye yeni katılanlara rozet taktı.

Erbakan daha sonra 2 Haziran'da seçimlerin yenileneceği Pınarbaşı ilçesine gitti. CHP İl Teşkilatı'na da uğrayan Erbakan bir süre partililerle sohbet etti.

Partisinin Belediye Başkan Adayı Nizamettin Akça ile esnafı ziyaret eden Erbakan, adayları için destek istedi. Erbakan, AK Parti İlçe Teşkilatı binasındaki görevliye de selam vererek kolaylıklar diledi.

Erbakan ayrıca Hacılar, İncesu ve Yahyalı ilçelerinde de ilçe başkanlıklarını ziyaret edip esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Fatih Erbakan, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

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