Fatih Erbakan: Kimseye kazandırmak için değil kendimiz kazanmak için seçimdeyiz

Politika

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'ın Murat Yetkin'e verdiği röportajda sarf ettiği " İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da ise Mansur Yavaş kazanabilir" şeklindeki ifadeye açıklık getirdi.

"KENDİ ADAYLARIMIZI ÇIKARMAZSAK..."

Yazılı bir açıklama yapan Erbakan, "Bugün deneyimli gazeteci Murat Yetkin Bey ile genel merkezimize yapmış olduğu ziyarette gerçekleştirdiğimiz sohbetin içeriği bazı medya kuruluşlarında haber olarak yer almıştır. Sohbet esnasındaki ifadelerimiz, Yeniden Refah Partisi olarak biz Ankara ve İstanbul'da kendi adaylarımızı çıkarmazsak, Ankara'da Sn. Mansur Yavaş'ın, İstanbul'da Sn. Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazanabileceği yönünde olmuştur. Bunun önemli sebeplerinin bir tanesi ise, ekonomik krizden bunalan halkın iktidara bu seçimde bir uyarı yapmak istemesidir. Yeniden Refah Partimiz'in adaylarını çıkarması ile bu tepki oyları partimize yönelecek ve Ankara'da da İstanbul'da da seçimi CHP adayları değil, Yeniden Refah Partimiz'in adayları kazanacaktır" dedi.

"KENDİMİZ KAZANMAK İÇİN SEÇİMDEYİZ"

Açıklamasının devamında Yeniden Refah Partisi adaylarının her seçim bölgesinde seçimi kazanmak iddiasıyla girdiğini belirten Erbakan, "Milli Görüş çizgisinde yoluna devam eden Yeniden Refah Partimiz bütün seçim bölgelerinde herhangi bir siyasi partiye kazandırmak veya kaybettirmek için değil, seçimi kazanmak üzere adaylarını çıkarmıştır ve İstanbul ve Ankara'da da bu iddiayla seçime girmektedir" ifadelerine yer verdi.