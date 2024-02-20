Fatih Erbakan: Kimseye kazandırmak için değil kendimiz kazanmak için seçimdeyiz - Son Dakika
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Politika

Fatih Erbakan: Kimseye kazandırmak için değil kendimiz kazanmak için seçimdeyiz

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, bütün seçim bölgelerinde seçimi kazanmak üzere adaylarını çıkardıklarını belirtti. Erbakan, İstanbul ve Ankara'da da bu iddiayla seçime girdiklerini ve ekonomik krizden bunalan halkın tepki oylarının partilerine yöneleceğini ifade etti. Ayrıca Erbakan, parti olarak herhangi bir siyasi partiye kazandırmak veya kaybettirmek için değil, seçimi kazanmak üzere yola çıktıklarını vurguladı.

20.02.2024 17:21  Güncelleme: 17:26
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Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'ın Murat Yetkin'e verdiği röportajda sarf ettiği " İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da ise Mansur Yavaş kazanabilir" şeklindeki ifadeye açıklık getirdi.

"KENDİ ADAYLARIMIZI ÇIKARMAZSAK..."

Yazılı bir açıklama yapan Erbakan, "Bugün deneyimli gazeteci Murat Yetkin Bey ile genel merkezimize yapmış olduğu ziyarette gerçekleştirdiğimiz sohbetin içeriği bazı medya kuruluşlarında haber olarak yer almıştır. Sohbet esnasındaki ifadelerimiz, Yeniden Refah Partisi olarak biz Ankara ve İstanbul'da kendi adaylarımızı çıkarmazsak, Ankara'da Sn. Mansur Yavaş'ın, İstanbul'da Sn. Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazanabileceği yönünde olmuştur. Bunun önemli sebeplerinin bir tanesi ise, ekonomik krizden bunalan halkın iktidara bu seçimde bir uyarı yapmak istemesidir. Yeniden Refah Partimiz'in adaylarını çıkarması ile bu tepki oyları partimize yönelecek ve Ankara'da da İstanbul'da da seçimi CHP adayları değil, Yeniden Refah Partimiz'in adayları kazanacaktır" dedi.

Fatih Erbakan: Kimseye kazandırmak için değil kendimiz kazanmak için seçimdeyiz

"KENDİMİZ KAZANMAK İÇİN SEÇİMDEYİZ"

Açıklamasının devamında Yeniden Refah Partisi adaylarının her seçim bölgesinde seçimi kazanmak iddiasıyla girdiğini belirten Erbakan, "Milli Görüş çizgisinde yoluna devam eden Yeniden Refah Partimiz bütün seçim bölgelerinde herhangi bir siyasi partiye kazandırmak veya kaybettirmek için değil, seçimi kazanmak üzere adaylarını çıkarmıştır ve İstanbul ve Ankara'da da bu iddiayla seçime girmektedir" ifadelerine yer verdi.

Fatih Erbakan: Kimseye kazandırmak için değil kendimiz kazanmak için seçimdeyiz

Fatih Erbakan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Fatih Erbakan: Kimseye kazandırmak için değil kendimiz kazanmak için seçimdeyiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Mehmet Aytekin: Rahmetli babanı boncuk boncuk terletenlerin ekmeğine yağ sürüyosun 102 54 Yanıtla
  • bozoklu özcan: reisimiz babanın yanında yıllarını verdikten sonra bir yerlere geldi çünkü babandan her türlü siyasetin ögrenimini gördü sen daha dogmadan koşmaya çalısıyorsun olmaz reisin yanında azarınınıda sevmesinide sabretmesinide yani ögrenecegin çok şey var reiste bu nedenle daha çok fırın ekmek yemen lazım yolun uzun yükün hafif220 km hızla giden araca dur denilmez 93 59 Yanıtla
  • Mehmet ali selvi: Belli ki sen Ankara ve İstanbul’da Ekrem İmamoğlu‘yla Mansur Yavaş kazansın diye onlara destek olmak için adayını çıkarmışsın hiç boşuna kendini savunma Fatih Erbakan 106 41 Yanıtla
  • Yusuf Yalın: Simdiye kadar kac secime girden de aldigin oy ne kadar bide kazamacam diyor peki kazanamazsan ben basarisizim deyim istifa edecen mi yoksa kemal gibi durmadan kaybetmeye devam mi edecen 76 43 Yanıtla
  • necmettin durmaz: senin için başlangıcın sonu başladı 80 35 Yanıtla
  • Mahmut Gün: Rahmetli Erbakan hocanin oğlu olman dışında hiçbir başarın yok bunu biliyorsun yavaş yurumek asalet vermez çok hızlı gençlik yaşadın ben derimki biraz daha olgunlas 74 29 Yanıtla
  • Ahmet eren Kacmaz: Yav hehe 60 28 Yanıtla
  • Cengiz Kaya: Akp uşağı bu 17 70 Yanıtla
  • huseyin ergun: Biz de yedik. 53 25 Yanıtla
  • Cengiz Kaya: Bu seçimde hiç birsey kazanamaz 47 30 Yanıtla
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