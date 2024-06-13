Fatih Erbakan, Kütahya'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Politika

Fatih Erbakan, Kütahya'da ziyaretlerde bulundu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kütahya'nın Simav ve Tavşanlı ilçelerinde ziyaretlerde bulundu. Erbakan, belediye başkanlarını ziyaret ederek hayırlı hizmetler yapacaklarını belirtti.

13.06.2024 20:41
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kütahya'nın Simav ve Tavşanlı ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

Simav ilçesi Güney Belde Belediye Başkanı Ali Okumuş'u makamında ziyaret eden Erbakan, daha sonra esnafı ziyaret etti.

Daha sonra Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik beldesine gelen Erbakan, belde girişinde Tepecik Belediye Başkanı Veysel Tekin, Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin ve partililer tarafından karşılandı.

Tepecik Belediye Başkanı Veysel Tekin'i makamında ziyaret eden Erbakan, halkla selamlaşarak esnaf ziyaretinde bulundu.

Erbakan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Kütahya'da Yeniden Refah Partisi'nden kazanan belediye başkanlarını ziyaret ettiklerini söyledi.

Kütahya'daki üç belediyede hayırlı hizmetler yapılacağına değinen Erbakan, şunları kaydetti:

"Türkiye genelinde kazandığımız 63 belediyede ahlaklı belediyecilik anlayışıyla, Milli Görüş belediyeciliği anlayışıyla en hayırlı hizmetleri yapacağımıza inanıyorum. İnşallah aynen 1989-1994'teki Milli Görüş'ün milletimize efsane hizmet yaptığı gibi yeni dönemde de aynı hizmetlerin inşallah yapılacağını ifade ediyoruz. Hem Kütahya'da hem de diğer belediyelerimizde öyle olacak. Yeniden Refah Partili belediye başkaları bu işi bir ticaret olarak değil ibadet olarak yapacaklar. İbadet aşkı ile yapılan çalışmalarda ne israf olur ne kayırma olur ne yolsuzluk olur ne borç olur ne faiz olur ne torpil ne adaletsizlik olur. Bunların hiçbiri olmayacak."

Konuşmasının ardından Belediye Başkanı Tekin, Erbakan'a çeşitli hediyeler takdim etti.

Ardından beldeden ayrılarak Tavşanlı'ya geçen Erbakan, Belediye Başkanı Ali Kemal Derin'i makamında ziyaret etti. Belediye girişinde vatandaşlarla hatıra fotoğraf çektiren Erbakan, ziyaretin ardından ilçeden ayrıldı.

Kaynak: AA

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