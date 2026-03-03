Fatih Erbakan, Ramazan ve Erbakan\'ı Andı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Ankara Etimesgut İftar Programı"nda partililerle bir araya geldi.

Erbakan, Etimesgut Belediyesi Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki programda, bu ramazanın zulmün sona ereceği günlerin ve adil bir dünyanın habercisi olmasını temenni etti.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırısına ilişkin konuşan Erbakan, saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaşanan kayıplar dolayısıyla İslam alemine başsağlığı diledi.

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının 15'inci, doğumunun da 100'üncü yıl dönümünün idrak edildiğini hatırlatan Fatih Erbakan, "Cenabı Allah bizlere Erbakan Hocamızın yolundan yürümeyi, ona layık dava erleri olmayı ve onun gösterdiği hedeflere ulaşmayı nasip eylesin." dedi.

"Erbakan Hoca" dendiği zaman akla bolluk ve bereketin geldiğini vurgulayan Fatih Erbakan, şunları kaydetti:"

"Akla üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomi geliyor. 54. Hükümet, denk bütçe, kamu tek hesabı geliyor. İşçiye, memura, emekliye yapılan efsane maaş zamları geliyor. Erbakan Hocamız dendiği zaman aklımıza bir de cesaret geliyor. 'Bana ne Amerika'dan' diye haykıran bir lideri anıyoruz vefatının 15. yıl dönümünde. 'Bana ne Amerika'dan' demiş ama bunun gereğini de yerine getirmiş. Kıbrıs Barış Harekatı'nı gerçekleştirdi. İncirlik Üssü'nü kapattı. 54. Hükümette Amerikan askerlerini Çekiç Gücü Türkiye'den kovup attı ve Amerika'nın bütün tehditlerine rağmen bunu yaparken bir de üstüne D-8'i kurdu. 'Kuvvet ve kudret sahibi Amerika ve İsrail değil, Cenabıallah'tır.' diyen bir lideri anıyoruz vefatının 15. yıl dönümünde."