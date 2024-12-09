Fatih Erbakan: Suriye\'nin Bütünlüğü ve Ünitery Yapısı Korunmalı

Politika

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Suriye'de olası bir hükümet krizinin ve otorite boşluğunun bölgede büyük bir kaosa zemin hazırlayacağını söyleyerek, "Suriye'nin toprak bütünlüğü ve üniter yapısı mutlaka korunmalıdır" dedi.

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, Suriye'de Beşar Esad rejiminin sona ermesinin ardından bölgede yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Erbakan, "Bilindiği üzere Suriye'de dün itibariyle halkına yıllar boyu büyük acılar yaşatan Beşar Esad'ın 24 yıllık iktidarı ve 53 yıllık Esad rejimi dönemi sona erdi. Evet, rejim sona erdi ama şimdi bu rejimin yerine ne gelecek konusu büyük önem arz ediyor. ABD ve İsrail kuklası bir yönetim mi olacak yoksa gerçekten Suriye halkının ve bölgedeki Müslüman ülkelerin çıkarlarını koruyacak bir yönetim mi olacak?" diye konuştu. Erbakan, Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nde İsrail Başbakanı Netanyahu'nun tehditlerini hatırlatarak, "'Arap liderlerine söylüyorum, eğer iktidarlarınızı korumak istiyorsanız, yapabileceğiniz tek şey var; o da sesinizi kesmek' şeklinde ve açıkça tehdit niteliğinde sert ifadeler kullanması, yine Netanyahu'nun, Esad'ın Lübnan'a silah sevkiyatında rol oynadığını ifade ederek 'Esad ateşle oynuyor' şeklinde tehditte bulunması gibi gelişmeleri de mutlaka göz önünde bulundurmak gereklidir. Bu sözler, İsrail'in Suriye'deki otorite boşluğunu kendi lehine kullanma çabalarının bir parçasıdır" dedi.

Erbakan, Suriye'de bundan sonra kurulacak yönetimin adalet ve kapsayıcılık ilkelerine dayalı olması gerektiğini kaydederek "Suriye'de olası hükümet krizi ve otorite boşluğu büyük bir kaosa zemin hazırlayacak ve bu durum da İsrail'in Siyonist yayılmacı emellerine fayda sağlayacaktır. Suriye'de bu saatten sonra Suriye'nin bölünmesi için çalışacak olan tüm dış aktörlere karşı engelleyici rol oynayabilecek, tüm etnik kökenden Suriye vatandaşına eşit mesafede durabilen, adaleti önceleyen, her etnik ve mezhepsel kökenden Suriye vatandaşının yer aldığı, böylelikle de ayrımcılığa yol açmayacak, başta Türkiye ve İran olmak üzere bölgedeki Müslüman ülkelerle dost ve kardeşane ilişkiler kuracak, Siyonizmin planlarına karşı bilinçli, kapsayıcı ve birleştirici bir yönetimin süratle kurulması gereklidir. Bu hükümet tarafından bütün Suriye halkı kucaklanmalı ve Suriye'nin toprak bütünlüğü ve üniter yapısı mutlaka korunmalıdır. Suriye'nin Irak gibi parçalanması, Allah korusun, Türkiye ve İran'ın bölünmesini de beraberinde getirir. Türkiye, bu kirli oyuna karşı gerekli adımları acilen atmalıdır" diye konuştu.