FATİH ERBAKAN TÜRKİYE İKİ BLOK ARASINDA SIKIŞTIRILMAK İSTENİYOR - Son Dakika
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FATİH ERBAKAN TÜRKİYE İKİ BLOK ARASINDA SIKIŞTIRILMAK İSTENİYOR

25.09.2022 20:13

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, babası Necmettin Erbakan'ın çizgisinde her ırktan ve her kesimden insanın dertleriyle dertlendiklerini sorunlarına çözüm üretmek için yola çıktıklarını söyledi.

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, babası Necmettin Erbakan'ın çizgisinde her ırktan ve her kesimden insanın dertleriyle dertlendiklerini sorunlarına çözüm üretmek için yola çıktıklarını söyledi. İttifaklar konusunda Türkiye'nin bilinçli bir şekilde iki blok arasında sıkıştırılmak istendiğini belirten Erbakan, Bu memleket, bu millet bu iki blok arasına sıkıştırılmak isteniyor. Çok büyük bir oyun oynanıyor. Milli Görüş perdeleniyor. dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ağrı İl Başkanlığı 2'nci Olağan İl Kongresine katılmak üzere kente geldi. Erbakan, parti binasında gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Ağrı Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen il kongresine katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ardından partililere hitap eden Erbakan, İstanbul Sözleşmesi üzerinden muhalefete yüklenerek, ittifaklar konusunda Türkiye'nin bilinçli bir şekilde iki blok arasında sıkıştırılmak istendiğini ifade etti.

Babası Necmettin Erbakan'ın çizgisinde her ırktan ve her kesimden insanın dertleriyle dertlendiklerini kaydeden Erbakan, sorunlara çözüm üretmek için yola çıktıklarını söyledi. Erbakan şöyle konuştu Milli görüş hareketi banisi, merhum liderimiz Erbakan hocamızın açmış olduğu yolda yürüme gayreti içerisinde olan bir parti ve hareketiz. Bizler aynen Erbakan hocamız gibi her ırktan, her kesimden insanımızın derdi ile dertlenmek ve aynen hocamızın yaptığı gibi her kesimden insanımızın derdine derman olabilmek için mücadele etmek için yola çıkmış durumdayız. Biz, 'D-8'i geliştirelim, gereken önemi verelim ve İslam birliğini kuralım' diyoruz. 20 seneden beri ne yapacağı görülmüş, artık millete ne vereceği görülmüş bir iktidar ve diğer taraftan milletin derdine derman olmak yerine içinde İstanbul Sözleşmesi'nin hayranlarını barındıran, LGBT savunucularını barındıran, din dersini zorunlu olmaktan çıkarmayı düşünenleri barındıran altılı masa denen tuhaf bir yapı. Bu memleket, bu millet bu iki blok arasına sıkıştırılmak isteniyor. Çok büyük bir oyun oynanıyor. Milli Görüş perdeleniyor. Başka seçenek yokmuş gibi. Bu altılı masanın ilk 3 gündem maddesi şimdiden ortaya çıktı. Gündem maddeleri meclis çoğunluğunu elde ederse 'İstanbul Sözleşmesi'ni geri getireceğim diyorlar. İstanbul Sözleşmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği adı altında, cinsiyetsiz toplum oluşturma sözleşmesidir. Dolayısıyla böyle bir sözleşmeyi meclis çoğunluğunu elde edersem getirmek ilk işim olacak diyen bir altılı masadan, bu ülkeye, bu millete bir hayır gelir mi Allah aşkına. Elbette ki gelmez. Bu iktidardan bu saatten sonra bir hayır gelmesi artık mümkün mü Ondan da mümkün değil. Dolayısıyla kurtuluş için Doğrudan doğruya Yeniden Refah'a yöneleceğiz. Konuşmaların ardından tek liste ile gidilen seçimde mevcut başkan Aydın Kuruş, tekrar başkan seçildi. Program sonunda partisine yeni katılanlara rozetlerini takan Erbakan, beraberindekilerle Cumhuriyet Caddesinde esnafı ziyaret etti. (DHA)

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Ağrı'da partisinin il kongresinde konuştu Açıklaması Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Ağrı'da partisinin il kongresinde konuştu Açıklaması Fatih Erbakan: Sayın Erdoğan, Bizde Raflar Dolu Ama Cüzdanlar Boş, Cüzdanlar Fatih Erbakan: Sayın Erdoğan, Bizde Raflar Dolu Ama Cüzdanlar Boş, Cüzdanlar
Kaynak: DHA

İstanbul Sözleşmesi, Fatih Erbakan, Refah Partisi, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika FATİH ERBAKAN TÜRKİYE İKİ BLOK ARASINDA SIKIŞTIRILMAK İSTENİYOR - Son Dakika

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SON DAKİKA: FATİH ERBAKAN TÜRKİYE İKİ BLOK ARASINDA SIKIŞTIRILMAK İSTENİYOR - Son Dakika
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