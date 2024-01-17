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Fatih Mehmet Kocaispir, AK Parti'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu - Son Dakika
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Fatih Mehmet Kocaispir, AK Parti'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'i telefonla arayarak, Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu tebliğ etti. Kocaispir, Cumhur İttifakı'nın adayı olarak seçimlere girecek ve Adana Büyükşehir Belediyesi'ni kazanmak için çalışacak. Adaylığı yarın Ankara'da resmi olarak ilan edilecek.

Fatih Mehmet Kocaispir, AK Parti\'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu
17.01.2024 - 20:02,
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CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'i telefonla arayarak, Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu tebliğ etti. Erdoğan, "Yüreğir'deki başarılarını Adana için de bekliyoruz. Adana Büyükşehir Belediyesi'ni istiyoruz" dedi.

AK Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Fatih Mehmet Kocaispir oldu. Yüreğir İlçe Belediye Başkanı Kocaispir, Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olarak seçimlere girecek. Kararı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonuyla haber alan Kocaispir, "Bize layık görülen bu görevi de başarıyla yerine getirmek için, ekibimizle, halkımızla birlikte gece gündüz çalışarak, layıkıyla yerine getireceğiz. 1 Nisan sabahı Adana Büyükşehir Belediyesi'nin anahtarını Sayın Cumhurbaşkanımıza takdim edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise Kocaispir'e, "Yüreğir'deki başarılarını Adana için de bekliyoruz. Adana Büyükşehir Belediyesi'ni istiyoruz" dediği öğrenildi.

Erdoğan'dan adaylığını öğrenen Kocaispir'in resmi adaylığı, yarın Ankara'da ilan edilecek.

Kaynak: DHA
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