Oy kullanırken "zafer işareti" yapan Fatih Portakal ve Yeşil Sol Parti üyesi hakkında suç duyurusu - Son Dakika
Üye Girişi
Oy kullanırken "zafer işareti" yapan Fatih Portakal ve Yeşil Sol Parti üyesi hakkında suç duyurusu

Oy kullanırken "zafer işareti" yapan Fatih Portakal ve Yeşil Sol Parti üyesi hakkında suç duyurusu

28.05.2023 16:51

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda oy kullandığı zarfı sandığa atarken "zafer işareti" yapıp fotoğraf çektiren sunucu Fatih Portakal ve Yeşil Sol Parti sandık kurulu üyesi Y.D. hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

AK Parti adına suç duyurusunda bulunan avukat Arif Yeğen, Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği dilekçede, Fatih Portakal'ın, Müşerref Hepkon İlkokulu 1032 numaralı sandıkta oy kullandıktan sonra zarfı sandığa atarken seçim propagandası niteliğinde "zafer işareti" ile fotoğraf çektirmesinin, Yeşil Sol Parti sandık kurulu üyesi Y.D'nin de aynı işareti yapıp poz vermesinin seçim kanununa aykırı olduğunu belirtti.

135 SAYILI GENELGEYE DİKKAT ÇEKTİ

Dilekçede, bahse konu işaretin Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 135 sayılı genelgesine aykırı olduğunu savunan Yeğen, sunucu Portakal ve sandık kurulu üyesi Y.D. hakkında kamu davası açılması talebinde bulundu. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına da dilekçe veren Yeğen, Yeşil Sol Parti sandık kurulu üyesi Y.D'nin seçimdeki görevinden azledilmesini talep etti.

Fatih Portakal ve Yeşil Sol Parti üyesi hakkında suç duyurusu
Kaynak: AA
YORUMLAR (2)
  • Uğur Türkiye: Bunları sürün abd ye Cevap Yaz 22 5 Yayından Kaldır
  • mert çelik: fatıh portakal emeklı olup tv yı bırakıp kafa dınlemıcekmıydı,hala tv ye cıkıyor,oncekı dedıgı neydı sımdı yaptıgı ney Cevap Yaz 60 13 Yayından Kaldır
500

Yeşil Sol Parti, Fatih Portakal, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Oy kullanırken 'zafer işareti' yapan Fatih Portakal ve Yeşil Sol Parti üyesi hakkında suç duyurusu - Son Dakika


Son Dakika
00:05 Seçimlerin ilk turunda Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Hatay'ın 2. turda tercihi Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu
23:56 Sonuçların belli olmasının ardından İmamoğlu sessizliğe büründü! Hala açıklama yapmadı
23:55 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim zaferi sonrası balkon konuşması yaptı
23:35 Erdoğan'ı tebrik eden Muharrem İnce, muhalefete çağrı yaptı: Nerede yanlış yaptık diye kafa yorun
23:31 Beşiktaş ve Trabzonspor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti
23:23 Ünlü şarkıcı Hayko Cepkin, seçim sonuçlarının ardından Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı
23:06 Seçim sonuçları sonrası Ümit Özdağ'dan açıklama: 21 senedir bir mağlubiyetten diğerine sürüklenen herkesi Zafer Partisi'ne davet ediyorum
23:04 Ordu'daki seçim kutlamalarına gölge düştü! İYİ Partili üye bıçaklanarak öldürüldü
23:01 Barcelona'nın ezeli rakibi Espanyol küme düştü
23:00 Millet İttifakı, seçim sonuçlarının ardından CHP Genel Merkezi'nde toplandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2023 00:44:16. #1.11#
SON DAKİKA: Oy kullanırken "zafer işareti" yapan Fatih Portakal ve Yeşil Sol Parti üyesi hakkında suç duyurusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement