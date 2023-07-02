Fatma Şahin'den duygusal paylaşım: Bayramlar öksüz ve yetim kaldı - Son Dakika
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Fatma Şahin'den duygusal paylaşım: Bayramlar öksüz ve yetim kaldı

02.07.2023 12:23

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in babası Mustafa Kıymık tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şahin, babasının ölüm haberini duyurduğu paylaşımında, çocukken çektirdikleri aile fotoğrafını paylaşarak duygusal bir not düştü. Annesini de Ramazan ayında kaybettiğini belirten Şahin, 'Bayramlar öksüz ve yetim kaldı benim için' ifadelerine yer verdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in babası Mustafa Kıymık tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Dün, babasının ölüm haberini "Rabbim, annemle onu cennetinde buluştursun" paylaşımıyla duyuran Fatma Şahin, bugün ise çocukken çektirdikleri aile fotoğrafını paylaşarak duygusal bir not düştü.

"BAYRAMLAR ÖKSÜZ VE YETİM KALDI"

Annesini de Ramazan ayında kaybettiğini belirten Şahin, "Bir Ramazan Bayramı annemi, bu Kurban Bayramı'nda da babamı kaybettim. Bayramlar öksüz ve yetim kaldı benim için" ifadelerine yer verdi.

İşte Fatma Şahin'in o paylaşımı;

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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in babası vefat etti Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in babası vefat etti

Fatma Şahin, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Fatma Şahin'den duygusal paylaşım: Bayramlar öksüz ve yetim kaldı - Son Dakika


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