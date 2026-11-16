Fidan, Brüksel\'deki Bakanlar Toplantısı kapsamında Alman mevkidaşı Wadephul ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika temasları kapsamında Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu İkinci Bakanlar Toplantısı için geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de temasların devam ediyor. Bakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile bir araya geldi.