Fidan, Brüksel'deki Bakanlar Toplantısı kapsamında Alman mevkidaşı Wadephul ile görüştü - Son Dakika
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Fidan, Brüksel'deki Bakanlar Toplantısı kapsamında Alman mevkidaşı Wadephul ile görüştü

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Fidan, Brüksel\'deki Bakanlar Toplantısı kapsamında Alman mevkidaşı Wadephul ile görüştü
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Fidan, Brüksel\'deki Bakanlar Toplantısı kapsamında Alman mevkidaşı Wadephul ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu İkinci Bakanlar Toplantısı için bulunduğu Brüksel'de Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile bir araya geldi. Fidan'ın Belçika'nın başkentindeki temasları sürüyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika temasları kapsamında Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu İkinci Bakanlar Toplantısı için geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de temasların devam ediyor. Bakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile bir araya geldi.

Kaynak: İHA
Dış PolitikaHakan FidanDiplomasiPolitikaBelçikaAlmanyaBrükselDünyaSon Dakika

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