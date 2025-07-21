Fidan, El Salvador Dışişleri Bakanı ile Görüşecek

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek olan El Salvador Dışişleri Bakanı Alexandra Hill ile bir araya gelecek.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Bakan Hakan Fidan, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek olan El Salvador Dışişleri Bakanı Alexandra Hill ile görüşecek. Bakan Fidan'ın görüşmede, Türkiye ile El Salvador ikili ilişkilerinin son dönemdeki üst düzey temaslarla birlikte kazandığı ivmeden memnuniyet duyulduğunu belirtmesi, siyasi ilişkilerdeki ilerlemeyle eş zamanlı olarak; ticaret ve yatırım, savunma sanayi, güvenlik, kalkınma yardımları ve kültür alanlarında iş birliğinin derinleştirilmesinin önem arz ettiğini vurgulaması bekleniyor. Bakan Fidan'ın bu çerçevede, iki ülke arasında bahse konu alanlarda ahdi zeminin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etmesi, TİKA, Türk Kızılay ve AFAD gibi kuruluşlar vasıtasıyla El Salvador'da kalkınma, eğitim, afetle mücadele ve insani yardım alanlarında atılan adımların ileriki dönemde devam edeceğini belirtmesi öngörülüyor. Fidan'ın ayrıca, Türkiye'nin son 20 yıldır Latin Amerika ve Karayipler bölgesine yönelik aktif bir politika izlediğine ve bugün de aynı iradeyi muhafaza etmeyi devam ettiğine işaret ederek, bölge ülkeleriyle hem ikili düzeyde hem de çok taraflı platformlarda bağlarını geliştirmeye devam edeceğinin altını çizmesi, Latin Amerika ve Karayipler bölgesindeki son gelişmelerin yanı sıra Gazze'deki durum, Suriye'deki gelişmeler, İran- İsrail gerginliği ve Rusya Federasyonu- Ukrayna müzakere süreci dahil, bölgesel ve küresel meseleler hakkında muhatabıyla görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.

Türkiye-El Salvador ilişkileri, Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin 1 Haziran 2019'da göreve gelmesiyle ivme kazanmış, Dışişleri Bakanı Alexandra Hill göreve başladıktan sonra ilk yurt dışı ziyaretini 19-24 Ağustos 2019'da Türkiye'ye gerçekleştirmişti.