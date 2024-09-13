Fidan, Filistin Konulu Toplantıya Katıldı - Son Dakika
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Politika

Fidan, Filistin Konulu Toplantıya Katıldı

Dışişleri Bakanı Fidan, Filistin'in tanınması ve insani yardım konularını ele alan toplantıda yer aldı.

13.09.2024 21:21
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İİT ve Arap Ligi Temas Grubu'nun diğer üyeleriyle beraber, İspanya, Slovenya, Norveç, İrlanda ve Avrupa Birliği'nin de katıldığı Filistin konulu toplantıya katıldı.

Dışişleri Bakanı Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Temas Grubu'nun diğer üyeleriyle beraber, İspanya, Slovenya, Norveç, İrlanda ve Avrupa Birliği'nin de katıldığı Filistin konulu toplantıya katıldı. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, toplantıda, " İsrail'in Gazze'de gerçekleştirmekte olduğu soykırımın ve Batı Şeria'da işlediği suçların durdurulması için atılabilecek adımlar ele alınmış; Gazze'de devam eden ateşkes görüşmeleri ve Gazze'ye yönelik insani yardım çabaları değerlendirilmiş; Filistin'in tanınması ve iki devletli çözüme ulaşılabilmesi için yapılması gerekenler görüşülmüştür.

Toplantı sonunda kabul edilen bildiride, Filistin'in bir an önce tanınması ve iki devletli çözüme destek verilmesi için uluslararası topluma çağrıda bulunulmuş; artan uluslararası hukuk ihlallerine değinilerek, Gazze'de bir an önce ateşkes ilan edilmesi ve Batı Şeria'da Filistinlileri hedef alan saldırılara son verilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

Bildiride ayrıca, Gazze'ye acil ve kesintisiz insani yardım ulaşması gerektiği belirtilmiş ve BM Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) çalışmalarına destek beyan edilmiştir. Eylül ayı sonunda yapılacak olan BM Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası vesilesiyle New York'ta yeni bir toplantı yapılması kararı alınmıştır.

Sayın Bakanımız katıldığı toplantılarda, Filistin Devleti'nin BM'ye tam üye olması ve daha fazla ülke tarafından tanınmasına yönelik ortak girişimlerin artırılması gerektiğini kaydetmiş, bu adımların karşısında duran ülkeler üzerinde baskı kurulmasının önemine değinmiştir.

Sayın Bakanımız ayrıca, Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açılan soykırım davasına daha fazla ülkenin müdahil olması yönünde çağrıda bulunmuştur.

Türkiye, Filistin'de acil ve kalıcı ateşkesin sağlanması, insani yardımların kesintisiz bir şekilde Gazze'ye ulaşması, Filistin'in tanınması ve iki devletli çözüm yolunda gerekli adımların atılması yönünde çalışmaya devam edecektir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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