Fidan: İsrail Ateşkes Girişimlerini Sabote Ediyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdellaty ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Mısır'ın Gazze'de Katar ve ABD ile yürüttüğü arabuluculuk çabalarını takdirle karşılıyoruz. Ancak İsrail'in ateşkes girişimlerini ısrarla sabote ettiğini görüyoruz" dedi. - EL ALAMEYN
