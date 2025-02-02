Fidan, Katar\'da Hamas ile görüştü

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar temasları çerçevesinde Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Katar'da temaslarını sürdürüyor. Fidan, başkent Doha'da Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile bir araya geldi. Görüşmede ateşkesle ilgili konular ve Gazze'deki insani durum ele alındı. - DOHA