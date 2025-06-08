Fidan, Mısır ve Ürdün Dışişleri Bakanlarıyla Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan; Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Gazze'deki son durum ve ateşkes sağlanmasına yönelik çabalar ele alındı. - ANKARA