Fidan, Suudi Arabistan'da İlişkiler ve Gelişmeleri Görüşecek

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ekonomik ve siyasi ilişkilerin yanı sıra Suriye ve Gazze'deki son gelişmeleri görüşmek üzere Suudi Arabistan'a ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, 28 Ocak tarihinde Suudi Arabistan'a bir ziyaret gerçekleştirecek.

Bakan Fidan'ın Suudi Arabistan'da gerçekleştireceği görüşmelerde, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki siyasi ilişkilerin her geçen gün daha da güçlendiğini, Türkiye'nin, Suudi Arabistan'la hızla büyüyen ticaret hacmini daha yukarı taşımayı hedeflediğini ve Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nin, ikili iş birliğinin derinleşmesine ve yeni iş birliği alanlarının keşfine zemin hazırlayan önemli bir mekanizma olarak değerlendirildiğini belirtmesi öngörülüyor. Ayrıca görüşmede Fidan'ın uluslararası toplumun Suriye'deki yeni yönetimle angajmanının artmasının önem taşıdığını, Suudi Arabistan'ın bu doğrultudaki yaklaşımının takdirle karşılandığını, Türkiye'nin, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması konusunda Suudi Arabistan'la iş birliğini önem verdiğini, Gazze'de sağlanan ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için uluslararası toplumun İsrail üzerindeki baskısını artırması gerektiğini dile getirmesi ve Türkiye ve Suudi Arabistan'ın, iki devletli çözüm vizyonunun hayata geçirilmesi için yakın iş birliği içinde hareket etmesinin önemini vurgulaması hedefleniyor.

Suudi mevkidaşı ile karşılıklı ziyaretler

Bakan Fidan 12 Ocak tarihinde Riyad'da düzenlenen çok taraflı Suriye toplantısına katılmak üzere Suudi Arabistan'ı ziyaret etmiş; söz konusu toplantı marjında Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al-Suud'la bir araya gelmişti. Suudi Bakan, 14 Temmuz 2024 tarihinde Türkiye'yi ziyaret etmişti.

Türkiye ve Suudi Arabistan ikili ilişkileri

Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki çok boyutlu ilişkiler güçleniyor. İkili ticaret hacmi 2024 yılında yaklaşık 8 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu tutarın yarısını Türkiye'nin ihracatı oluşturuyor. Türk müteahhitlik firmaları bugüne kadar Suudi Arabistan'da 400'ü aşkın proje üstlendi. Ayrıca, Türk savunma sanayii sektörü de Suudi Arabistan'ın ilgisini çekiyor. - ANKARA