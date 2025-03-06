Fidan: Türkiye'nin katılımı olmadan güvenlik mimarisi kurulamaz

Politika

Bakan Fidan: "Avrupa'da bir güvenlik mimarisi ancak Türkiye'nin katılımıyla mümkündür"

"Türkiye olarak Suriye halkını desteklemeye devam edeceğiz"

Dışişleri Bakanı Fidan, Hırvat mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi

ANKARA - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa'nın güvenliği noktasına dikkati çekerek "Avrupa'nın güvenlik mimarisi konusu uzun vadeli ve stratejik bir bakış açısıyla ele alınmalıdır. Bu çerçevede, sürdürülebilir ve caydırıcı bir güvenlik mimarisi ancak Türkiye'nin katılımıyla mümkündür" dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grli Radman ile bakanlıkta gerçekleşen görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Hırvatistan ile karşılıklı yatırımları artırmak için bazı çalışmaların yürütüldüğünü aktaran Bakan Fidan, Hırvatistan'la savunma sanayi alanındaki iş birliğinin de giderek geliştiğini dile getirerek, "İki hafta önce iki ülke savunma bakanları Ankara'da bir araya geldiler ve gündeme alabileceğimiz yeni projeleri değerlendirdiler. Bu stratejik alandaki iş birliğimizi daha da derinleştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kirk Adası'ndaki enerji terminaliyle Avrupa'nın enerji az güvenliği bakımından stratejik önem taşıyor"

Enerji konularında da iki ülke arasında alanları bulunduğunu belirten Fidan, "Hırvatistan özellikle Kirk Adası'ndaki enerji terminaliyle Avrupa'nın enerji az güvenliği bakımından stratejik önem taşıyor. Türkiye olarak bilhassa yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren firmalarımızın yatırımları aracılığıyla Hırvatistan'ın Avrupa'nın enerji arz güvenliğine daha fazla katkı yapmasını görmek istiyoruz" diye konuştu.

"Avrupa'da bir güvenlik mimarisi ancak Türkiye'nin katılımıyla mümkündür"

Mevkidaşı Radman ile Rusya- Ukrayna Savaşı'nın da masaya yatırıldığını aktaran Fidan, "En başından bu yana savaşın müzakereler yoluyla çözüme kavuşulması gerektiğini hep vurgulaya geldik. Türkiye olarak diyalog ve diplomasiyi temel alan girişimlere katkı sunmaya hazır olduğumuzu her fırsatta dile getirdik, dile getirmekle kalmadık, pratik adımlar attık. Geçtiğimiz hafta sonu Londra'da katıldığım toplantıda da bu tutumumuzu Avrupalı müttefiklerimizle paylaştım. Öte yandan Avrupa'nın güvenliği meselesi sadece Ukrayna'daki savaşa indirgenemez. Avrupa'nın güvenlik mimarisi konusu uzun vadeli ve stratejik bir bakış açısıyla ele alınmalıdır. Bu çerçevede, sürdürülebilir ve caydırıcı bir güvenlik mimarisi ancak Türkiye'nin katılımıyla mümkündür" dedi.

"Filistin meselesiyle ilgili olarak bölge ülkeleriyle yakın diyaloğumuzu sürdüreceğiz"

Gazze'de ateşkesin tüm aşamalarının hayata geçilmesine dikkati çeken Fidan, "İsrail hükümeti Gazze'de ve Batı Şeria'da uluslararası hukuku işe saymaya devam etmekte. İsrail hükümeti aldığı son kararla insani yardımlarının Gazze'ye girişini yasakladı. Bu karardan bir an önce geri dönülmesi gerekiyor. Bu esileyle Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nde Gazze'nin yeniden mimariyle ilgili kabul edilen planı memnuniyetle karşıladığımızı ifade etmek istiyorum. Filistin meselesiyle ilgili olarak bölge ülkeleriyle yakın diyaloğumuzu sürdüreceğiz. Bu çerçevede yarın Cidde'ye giderek İslam İşbirliği Teşkilatı yirminci Olağanüstü Dışişleri Bakanları konsey toplantısına inşallah katılacağım. Bu toplantıda Filistinlilerin Gazze'den zorla göç ettirmesine yönelik girişimlere tepkimizi bir kez daha toplu bir şekilde İslam dünyası olarak ortaya koyacağız" ifadelerini kullandı.

"Türkiye olarak Suriye halkını desteklemeye devam edeceğiz"

Suriye'de düzenlenen Ulusal Diyalog Konferansı sonrasında ulusal uzlaşının tesisi yönünde atılan adımlar önemlidir. Uluslararası toplumda bu sürece destek vermelidir. Bu desteği göstermenin en somut yolu ise yaptırımları koşulsuz ve azami oranda kaldırmaktır. Öte yandan son dönemde bazı çevrelerin tahrik ve kışkırtmalara hız verdiğini görmekteyiz. Suriye halkının ülkenin toprak bütünlüğü ve birliği paydasında kenetlenmesi önem taşımakta. Türkiye olarak Suriye halkını desteklemeye devam edeceğiz" dedi.