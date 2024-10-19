Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da İran Dışişleri Bakanı Abbas ile bir araya geldi.
3+3 Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu toplantısına katılmak üzere İstanbul'a gelen İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bugün Sarıyer'de Dışişleri Bakanı Fidan ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası ikili ortak basın açıklaması gerçekleştirecek. - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › Fidan ve Arakçi İstanbul'da Görüştü - Son Dakika
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