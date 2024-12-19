Fidan ve Bayramov'dan Suriye Görüşmesi

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında marjında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında marjında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Fidan'ın D-8'e üye seçilmesi vesilesiyle tebriklerini Bayramov'a ilettiği ifade edildi. Görüşmede, Türkiye-Azerbaycan arasındaki kardeşlik ve stratejik müttefiklik ilişkilerinden kaynaklanan meselelerin, Suriye'deki mevcut durumun ve Türkiye-Azerbaycan arasındaki muhtemel iş birliği alanları konusunda fikir alışverişi yapıldığı belirtilerek, Suriye'ye yönelik insani yardım planlarının ele alındığı aktarıldı. - KAHİRE