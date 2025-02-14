Fidan ve Lammy Münih\'te Görüştü

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'da düzenlenen 61. Münih Güvenlik Konferansı marjında İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 61. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'ya geldi. Bakan Fidan, konferans marjında İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile bir araya geldi. - MÜNİH