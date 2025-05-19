Fidan ve Zukorlic Görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Sırbistan Uzlaşma, Bölgesel İşbirliği ve Sosyal İstikrardan sorumlu Devlet Bakanı Usame Zukorlic ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, Belgrad Büyükelçiliği'nde Sırbistan Uzlaşma, Bölgesel İşbirliği ve Sosyal İstikrardan sorumlu Devlet Bakanı ve Adalet ve Uzlaşma Partisi Genel Başkanı Usame Zukorlic bir araya geldi. Görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.