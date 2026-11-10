Filistin Başbakanı Mustafa, Antalya'da Cevdet Yılmaz ile Gazze ateşkesini ele aldı - Son Dakika
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Filistin Başbakanı Mustafa, Antalya'da Cevdet Yılmaz ile Gazze ateşkesini ele aldı

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Filistin Başbakanı Mustafa, Antalya\'da Cevdet Yılmaz ile Gazze ateşkesini ele aldı
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Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Antalya'daki COP31 Liderler Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüştü. İkili, Gazze'de ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve yeniden imar sürecini ele aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya'da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Türkiye'de bulunan Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile bir araya geldi. Görüşmede, Gazze'de ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, insani yardımlar ve yeniden imar süreci ele alındı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Antalya'da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere ülkemizde bulunan Filistin Başbakanı Sayın Muhammed Mustafa ile bir araya geldik. Görüşmemizde, Gazze'de ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve yeniden imar sürecinin başlatılması başta olmak üzere Filistin'deki son gelişmeleri ele aldık. Türkiye olarak, Filistin halkının haklı davasını her platformda savunmaya, iki devletli çözüm temelinde bağımsız ve egemen Filistin Devleti'nin kurulmasına yönelik çabaları desteklemeye devam edeceğiz. Sayın Başbakan'a nazik ziyaretleri ve COP31 Liderler Zirvesi'ne katılımları için teşekkür ediyor, dost ve kardeş Filistin halkına selamlarımı ve muhabbetlerimi iletiyorum."

Kaynak: DHA
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