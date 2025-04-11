Filistin Başbakanı'ndan Umut Mesajı - Son Dakika
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Politika

Filistin Başbakanı'ndan Umut Mesajı

Filistin Başbakanı\'ndan Umut Mesajı

Muhammed Mustafa, Antalya Diplomasi Forumu'nda Filistin'in geleceğine dair umut verici açıklamalar yaptı.

11.04.2025 19:34
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Antalya Diplomasi Forumu'nda "Gazze Temas Grubu'ndan Gazze/ Filistin'in Geleceğine Dair Değerlendirmeler" başlıklı oturumda konuşan Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, "Filistin'in geleceği parlak. Yeter ki bir niyet ortaya konulsun. Halk zaferi tadacak ve zafer halkın olacaktır" dedi.

Antalya Diplomasi Forumu kapsamında düzenlenen "Gazze Temas Grubu'ndan Gazze/Filistin'in Geleceğine Dair Değerlendirmeler" oturumunda konuşan Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa, ülkesinin direnmeye devam edeceğini vurguladı. Filistin halkının yaşadığı zorluklara rağmen direncini koruduğunu belirten Filistin Başbakanı Mustafa, uluslararası topluma sorumluluk çağrısı yaptı. "Filistin'in geleceği parlak. Yeter ki orada bir niyet ortaya konulsun. Halk gerçekten dayanıklı. Halklar zaferi tadacaktı ve zafer halkın olacaktır" diyen Mustafa, Gazze'de başlayan savaşla birlikte Filistin halkının bir kez daha büyük bir sınavdan geçtiğini söyledi. Filistin Başbakanı Mustafa, "Halkımız her türlü yerinden edilmelere ve açlığa 1948 yılından bu yana sınanmakta. Bu sadece yaşadığımız son dönemi yansıtmıyor" ifadelerini kullandı.

Batı Şeria'daki mülteci kamplarında da benzer şekilde İsrail zulmünün sürdüğünü dile getiren Mustafa, "Yasadışı davranışlardan bahsediyoruz. İsrail ne yaparsa yapsın, Filistin için her zaman oradayız" dedi. Savaş nedeniyle 60 binden fazla Filistinlinin yerinden edildiğini, İsrail şirketlerinde çalışan 200 binden fazla kişinin işsiz kaldığını aktaran Muhammed Mustafa, Filistinlilerin kendi yuvalarında kalmak istediğinin altını çizdi.

"Bütün bunlara rağmen halkımız yerinde. Vatanımızı koruyacağız. Filistin Hükümeti olarak inancımız tam. Bağımsız devlet gayemizi yerine getireceğiz" ifadelerini kullanan Filistin Başbakanı Mustafa, Filistin'i tanıyan 149 ülkenin desteğine vurgu yaptı.

Konuşmasında İsrail'in Suriye topraklarına yönelik tutumuna da değinen Muhammed Mustafa, "İsrail hükümeti neden Suriye topraklarına giriyor? O bölgede huzursuzluğa neden olmak istiyor. Toprağa el koymak da dahil" dedi. Muhammed Mustafa, Suriye'nin münakaşadan kaçındığını ancak İsrail'in bölgede gerilim oluşturmaya çalıştığını savunarak "Arap, Müslüman ve Hristiyan kimliğini muhafaza etmek için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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    Yorumlar (1)

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