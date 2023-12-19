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Filistin Cenin Belediye Başkanı Nidal el-Ubeydi: "5 mezarlık daha açmak zorunda kaldık, o kadar çok şehit var" - Son Dakika
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Filistin Cenin Belediye Başkanı Nidal el-Ubeydi: "5 mezarlık daha açmak zorunda kaldık, o kadar çok şehit var"

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Filistin Cenin Belediye Başkanı Nidal el-Ubeydi ile telefonda görüşerek İsrail'in katliamlarına maruz kalan Filistin halkına desteklerini ve dualarını iletti.

Filistin Cenin Belediye Başkanı Nidal el-Ubeydi: "5 mezarlık daha açmak zorunda kaldık, o kadar çok şehit var"
19.12.2023 - 12:07,  Güncelleme: 12:20
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Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Filistin Cenin Belediye Başkanı Nidal el-Ubeydi ile telefonda görüşerek İsrail'in katliamlarına maruz kalan Filistin halkına desteklerini ve dualarını iletti. Tüm Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini ileten Nidal el-Ubeydi ise, "Bölgede 5 mezarlık daha açmak zorunda kaldık, o kadar çok şehit var" dedi.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, kardeş şehir Filistin Cenin Belediye Başkanı Nidal el-Ubeydi ile telefonda görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Başkan Cin, İsrail'in katliamlarına maruz kalan Filistin halkı için dualarını ve desteklerini iletti. Nidal el-Ubeydi de her zaman yanlarında olduklarını belirterek tüm Türk halkına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Başkan Ahmet Cin'e teşekkürlerini iletti.

"İnşallah Filistinli kardeşlerimizin başarısına hep beraber şahit olacağız"

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "İnşallah orada mücadele eden mücahit kardeşlerimiz bu mezalimin üstesinden gelecekler. Dualarımız ve size olan inancımız tam. Ülke olarak zaten Cumhurbaşkanımızın da bu konuda hassasiyetlerini görüşlerini en üst seviyede sert şekilde ifade ettiklerini biliyoruz. Türk halkı olarak her zaman Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın söylemlerinden sonra bu dünya meselesi haline geldi. Sadece Müslümanların değil insanlık sorunu haline geldi. İnşallah en kısa zamanda Filistinli kardeşlerimizin başarısına hep beraber şahit olacağız. Desteğimizi sonuna kadar vermeye hazırız. Bu süreç bittikten sonra yeniden Filistin devletinin imar edilmesiyle ilgili desteklerimiz devam edecek" şeklinde konuştu.

"5 mezarlık daha açmak zorunda kaldık, o kadar çok şehit var"

Filistin Cenin Belediye Başkanı Nidal el-Ubeydi ise, "Siz her zaman yanımızda oldunuz. Sizin bizi ettiğiniz gibi biz de sizi yakından takip ediyoruz. Başarısız İsrail hükümeti başarısızlıklarını insanları katlederek zulüm yaparak değerlendirmeye çalışıyor. Şu an bölgede 5 mezarlık daha açmak zorunda kaldık o kadar çok şehit var. Durum çok kötü fakat biz Allah'a inanıyoruz. Bu Filistin halkının kaderidir, biz kadere inanıyoruz ve Allah'ın bize destek olacağına inanıyoruz. Tüm özgür ülkelerle birlikte bu zülme karşıyız ve Türkiye bu özgür ülkelerden biri, bizim yanımızda" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

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Son Dakika Politika Filistin Cenin Belediye Başkanı Nidal el-Ubeydi: '5 mezarlık daha açmak zorunda kaldık, o kadar çok şehit var' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Filistin Cenin Belediye Başkanı Nidal el-Ubeydi: "5 mezarlık daha açmak zorunda kaldık, o kadar çok şehit var" - Son Dakika
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