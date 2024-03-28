Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, yeni hükümete onay verdi

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Kilyos Tüneli'nde incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kilyos Tüneli şantiyesinde incelemelerde bulundu. Uraloğlu, projenin 2026 yılının sonuna doğru tamamlanarak hizmete açılacağını ve Sarıyer-Kilyos Tüneli ile vatandaşların Avrupa Yakasını neredeyse bir boydan bir boya geçebileceğini belirtti. Ayrıca, Bakan Uraloğlu, İstanbul'da yapılan büyük projelerin trafiğe önemli ölçüde nefes aldırdığını ve bu projelerin ne kadar kıymetli olduğunu vurguladı.