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Filistinliler, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Ramallah ziyaretine karşı gösteri düzenledi - Son Dakika

Filistinliler, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Ramallah ziyaretine karşı gösteri düzenledi

Son Güncelleme: 05.11.2023 14:11

Filistinliler, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü savaşı desteklemekle suçladığı ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmek üzere Ramallah'a gelmesine karşı gösteri düzenledi. Blinken'ın ziyaretine karşı çıkan Filistinliler, ABD'yi Gazze'deki insanlık felaketine destek vermekle suçladı ve Blinken'ın resmini yaktı. Gösteriye katılan Hristiyan din adamı da Gazze'deki savaşın bir din savaşı olmadığını vurgulayarak, Filistin halkının zulüm gördüğünü ve barışın sağlanması gerektiğini belirtti.

Filistinliler, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü savaşı desteklemekle suçladığı ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmek üzere Ramallah'a gelmesine karşı gösteri düzenledi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bir ay içinde üçüncü defa yaptığı ziyaret kapsamında Ramallah'a gelerek Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüşecek.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın en büyük kenti Ramallah'ta toplanan Filistinliler, Blinken'ın bugün yapacağı ziyarete karşı gösteri düzenledi.

Protestocular, Filistin bayrakları ile "ABD masumların öldürülmesini durdur", "ABD soykırıma destek oluyor" yazılı pankartlar taşıdı.

İsrail'in saldırdığı Gazze Şeridi'ndeki insanlık felaketiyle ilgili ABD'yi suçlayan Filistinliler, Blinken'ın resmini yaktı.

Filistin Halk Partisi Genel Sekreteri Bassam Salihi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Blinken'ın Ramallah'a hoş gelmediğini vurgulamak için bu gösteriyi düzenlediklerini, "Filistin halkının, Blinken ve ABD yönetimini, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu gibi savaş suçlusu saydığını" söyledi.

İsrail'in Gazze'de savaşı devam ederken Blinken'ın buraya "kafa karıştırıcı mesajlar vermek için geldiğini" belirten Salihi, "Filistinliler, Gazze'deki halka karşı bu saldırının durmasından başka bir şey istemiyor." diye konuştu.

Salihi, Blinken'ın İsrail'e meşruiyet sağlamak için buraya geldiğini kaydetti.

ABD'nin Ukrayna ve Filistin politikasını değerlendiren Salihi, "ABD tam bir çifte standart uyguluyor. Biz başından beri ABD'nin buradaki işgale ortak olduğunu biliyoruz. ABD, Filistin halkının özgürlüğüne kavuşmasının önündeki engellerden biri." ifadelerini kullandı.

Hristiyan din adamı da gösteride

Gösteriye cübbesiyle ve boynunda hacıyla katılan Hristiyan din adamı Abdallah, Filistin halkının bir kısmının Gazze'de olduğunu vurgulayarak "Biz Gazze'yiz, Gazze de bizdir. Savaşın ortağı ABD'nin buraya gelmesine karşı çıktığımızı göstermek istiyoruz." dedi.

Abdullah, Gazze'deki savaşın bir din savaşı olmadığının altını çizerek, "Halkımız zulüm görüyor. Bir işgal ve bu acımasız. Bu bir din çekişmesi değil, bu siyasi bir mücadele." değerlendirmesinde bulundu.

Hristiyan dünyasına seslenen Papaz Abdullah, "Gazze sizin için bir mesajdır, bu mesajı almanız lazım. Gazze'de Hristiyan din adamları var, bizim adresimiz onlar. Onlar Hristiyan dünyasının tacı. Eğer Batı'da, dünyada barış ve istikrar istiyorsanız, Filistin meselesinin çözülmesi lazım. Halkımız öldürülüyor, halkımıza zulmediliyor." sözlerini sarf etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Filistinliler, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Ramallah ziyaretine karşı gösteri düzenledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Filistinliler, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Ramallah ziyaretine karşı gösteri düzenledi - Son Dakika
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