Stubb, Türkiye'ye Resmi Ziyarette Bulunacak - Son Dakika
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Politika

Stubb, Türkiye'ye Resmi Ziyarette Bulunacak

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye geliyor. 2 Ekim'e kadar sürecek resmi ziyaret kapsamında Türkiye ve Finlandiya arasındaki ikili ilişkiler gözden geçirilecek, işbirliği fırsatları değerlendirilecek. Stubb'un ziyareti, iki ülke diplomatik ilişkilerinin 100. yıl dönümüne denk geliyor ve Gazze ile Filistin'deki durum gibi güncel konular da görüşülecek.

01.10.2024 00:46
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Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye geliyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Stubb, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle 2 Ekim'e kadar sürecek bir resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Ankara'da bugün yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Finlandiya arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Türkiye ve Finlandiya diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100. yıl dönümünde, Stubb'un cumhurbaşkanı sıfatıyla Türkiye'ye gerçekleştirdiği bu ilk ziyarette, ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarındaki durumla Türkiye- Avrupa Birliği ilişkileri başta olmak üzere, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Alexander Stubb, Finlandiya, Diplomasi, Politika, Filistin, Türkiye, ankara, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Politika Stubb, Türkiye'ye Resmi Ziyarette Bulunacak - Son Dakika

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