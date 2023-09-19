Firari suç örgütü lideri Şerafettin Dadaş Alanya'da yakalandı - Son Dakika

Firari suç örgütü lideri Şerafettin Dadaş Alanya'da yakalandı

Son Güncelleme: 19.09.2023 09:21

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Şube Müdürlükleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, 8 yıldır aranan ve Kocaeli Kandıra Yüksek Güvenlikli Cezaevi Müdürü'nü öldürme talimatı veren suç örgütü lideri Şerafettin Dadaş, Antalya'da yakalandı.

Kocaeli Kandıra Yüksek Güvenlikli Cezaevi Müdürü İsmet Aktürk'ü iş yerine giderken, pusu kurularak öldürülmesi talimatını veren ve sekiz 8 yıldır aranması bulunan, "Suç Örgütü Kurmak ve Yönetmek" suçundan firari Şerafettin Dadaş isimli şahıs yakalandı.

CİNAYETİ AZMETTİRMİŞ

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; 15 Haziran 2015 tarihinde Kocaeli Kandıra Yüksek Güvenlikli Cezaevi Müdürü İsmet Aktürk'ü iş yerine giderken, pusu kurularak öldürülmesi talimatını veren ve sekiz 8 yıldır aranması bulunan, "Suç Örgütü Kurmak ve Yönetmek" suçundan firari Şerafettin Dadaş isimli şahıs, Antalya Emniyet Müdürlüğü ile müşterek yapılan çalışmalar neticesinde Alanya'da yakalandı.

8 yıldır aranan suç örgütü lideri Şerafettin Dadaş Antalya'da yakalandı
Kaynak: İHA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Alanya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Firari suç örgütü lideri Şerafettin Dadaş Alanya'da yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Firari suç örgütü lideri Şerafettin Dadaş Alanya'da yakalandı - Son Dakika
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