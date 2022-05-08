First Lady Biden'dan Ukrayna'ya ziyaret - Son Dakika
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First Lady Biden'dan Ukrayna'ya ziyaret

08.05.2022 18:14
First Lady Biden'dan Ukrayna'ya ziyaret

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi First Lady Jill Biden, Ukrayna'yı ziyaret etti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi First Lady Jill Biden, Ukrayna'yı ziyaret etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden Ukrayna'ya ziyaret gerçekleştirdi. Slovakya ve Romanya'da mülteci kamplarını ziyaret eden Jill Biden, Slovakya'nın ardından Ukrayna'nın Ujgorod kentine geldi. First Lady, Ujgorod Bölge Valisi Viktor Mikita ile görüşmesinin ardından Ukraynalı First Lady Olena Zelenska ile bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından ise bölgede bir okulu ziyaret etti.

Ziyaret güvenlik nedeniyle duyurulmadan basına kapalı bir şekilde gerçekleştirilirken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. - KİEV

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Kaynak: İHA

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