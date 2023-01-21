Fotoğraf için kimileri yere düştü kimileri de gergin anlar yaşadı - Son Dakika
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Fotoğraf için kimileri yere düştü kimileri de gergin anlar yaşadı

21.01.2023 19:52

Fotoğraf için kimileri yere düştü kimileri de gergin anlar yaşadı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Safranbolu'da Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile fotoğraf çektirmek isteyen bazı vatandaşlar kendilerini yerde...

Fotoğraf için kimileri yere düştü kimileri de gergin anlar yaşadı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Safranbolu'da

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile fotoğraf çektirmek isteyen bazı vatandaşlar kendilerini yerde bulurken bazıları da gergin anlar yaşadı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Anadolu turu çerçevesinde Karabük'ün Safranbolu ilçesine geldi. Belediye Başkanı Elif Köse tarafından karşılanan İmamoğlu yoğun ilgiyle karşılandı. Belediye önünde konuşan İmamoğlu, verdikleri mücadelenin milletin haysiyet mücadelesi olduğunu ifade ederek, "O bakımdan görüyoruz ki vatandaşlarımızın vicdanında bu hareket yer bulmadı bulmayacak" dedi. Kötü, zehirli dilin siyasetin ana merkezine oturmuş durumda olduğunu belirten İmamoğlu, "Edilmedik laflar, atılmadık iftiralar ve ortaya koyan fitne fesat işleri açıkçası belki de Türkiye Cumhuriyeti tarihinde açık ara hiç böyle olmamıştı. Ancak milletimizin güzel bakışıyla buna son vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından esnafları ziyaret etmek isteyen İmamoğlu ile fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar izdihama yol açtı. Bazı vatandaşlar da fotoğraf çektirmek uğruna açılan koridorda yaşanan itiş kakış sonrası kendilerini yerde buldu. Bir vatandaş da korumalara "Bu adama zarar vermeye mi geldik?" diyerek tepki gösterdi.

Kaynak: İHA
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Safranbolu, Karabük, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Fotoğraf için kimileri yere düştü kimileri de gergin anlar yaşadı - Son Dakika

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